In Elstertrebnitz steigen die Abwassergebühren

Elstertrebnitz

Toilettenspülung und Abwaschen werden teurer in Elstertrebnitz. Die Abwasserabgaben steigen zum Januar 2020. Der Gemeinderat nickte in seiner Sitzung am Dienstagabend die Kalkulation für die nächsten fünf Jahre ab und legte damit die Einleit- und Mengengebühren fest. Bei einzelnen Kategorien gibt es geringere Kosten. Die eigentliche Satzung dazu soll laut Bürgermeister David Zühlke ( CDU) beim Dezember-Termin der Abgeordneten beschlossen werden.

Abwasser-Kalkulation in Elstertrebnitz gilt bis 2024

Die Kalkulation ist regelmäßig zu erstellen, sagte Zühlke. Dabei fließen unter anderem die (angenommenen) laufenden Ausgaben und Einnahmen des regulären Betriebs, zu Unterhaltung und Instandhaltung, Investitionen und Abschreibungen sowie Umlagen an den Abwasserzweckverband „ Weiße Elster“ mit ein. Der AZV betreibt die zentralen Kläranlagen und die überörtlichen Kanäle dafür. Das letzte Zahlenwerk für Elstertrebnitz galt von 2015 bis 2019. Das neue soll bis 2014 gültig sein.

Gebühren für Schmutzwasser steigen

Demnach steigt die Schmutzwasser-Vollgebühr von 2,48 auf 2,77 Euro pro Kubikmeter (plus 11,7 Prozent). Das zahlen alle Grundstückseigentümer (Privathaushalte und Unternehmen), deren Schmutzwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet und vom zentralen Klärwerk gereinigt wird. Wer nur Überlaufwasser aus Kleinkläranlagen in die Ortskanalisation einleitet, muss dann 0,98 statt 0,84 Euro pro Kubikmeter entrichten (plus 16,7 Prozent).

Kosten für Niederschlagswasser sinken

Günstiger wird das Niederschlagswasser. Wer ans Mischsystem zur Verbandskläranlage angeschlossen ist, zahlt 0,74 statt 0,82 Euro pro Quadratmeter Regenwasser-Fläche (minus 9,8 Prozent). Fürs Trennsystem (nur Ortskanalisation) sinkt der Preis von 0,22 auf 0,14 Euro (minus 36,4 Prozent).

Von Olaf Krenz