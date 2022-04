Rötha/Espenhain

In Espenhain wird Anfang April der Verkehr auf der neu gebauten Straße zwischen Gasthof und Netto-Markt freigegeben. Das kündigt der Bauherr, die Autobahn GmbH, an. Die rund 200 Meter lange Trasse verbindet die Bundesstraße 95 mit der in Richtung Störmthal führenden Staatsstraße 242. Sie ist zentraler Bestandteil der neuen Verkehrsführung in Espenhain infolge des Rückbaus der B 95.

Die neu gebaute Spange zwischen dem Gasthof und dem Netto-Markt wird Anfang April freigegeben. Quelle: Patrick Moye

Nach der Inbetriebnahme der Autobahn 72 zwischen Borna und Rötha wird die vierspurige Bundesstraße zwischen der Siedlung Kesselshain bei Borna und dem Röthaer Ortsteil seit knapp zwei Jahren zurückgebaut. Die Ortslage Espenhain ist der letzte Abschnitt.

Mit der Fertigstellung des Neubauabschnittes erhalten die Anlieger der Leipziger Straße wieder einen direkten Zugang zu ihren Grundstücken und Häusern. Bewohner und Gewerbetreibende waren mehrere Monate lang nicht oder nur über einen langen Umweg zu erreichen. Der Zustand dauerte länger an, als zunächst vorgesehen, da die Arbeiten sich verzögerten. Unter anderem wegen eines im Untergrund gefundenen Öltanks.

Vor gut zwei Wochen hat der Einbau der Fahrbahndecke auf der neuen Verbindungsstrecke begonnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Rückbau von zwei Fahrspuren schließt sich an

Wann genau der Verkehr freigegeben wird, hat die Autobahn GmbH bislang nicht mitgeteilt. Offenbar herrscht auch dort wie vielerorts aktuell Personalnot. Die Pressestelle hat per automatischer Antwort darüber informiert, dass Antworten auf Medienanfragen derzeit etwas länger dauern können. Nach LVZ-Informationen können voraussichtlich am Dienstag die Fahrzeuge rollen.

Nach der Verlegung des fließenden Verkehrs wird als Nächstes zwischen den Knotenpunkten am Margarethenhain und mit der Hugo-Joachim-Straße die ehemalige Richtungsfahrbahn Chemnitz der B 95 zurückgebaut. Dabei erfolgen auch Anpassungen an die verbleibenden zwei Fahrspuren.

Einschränkungen auch für Fußgänger

Dabei kommt es erneut zu Einschränkungen und Behinderungen. Unter anderem bleibt die Einmündung in die Otto-Heinig-Straße am ehemaligen Fleischerimbiss vollständig gesperrt. Dagegen könne in die Hugo-Joachim-Straße von der B 95 aus eingefahren werden. Der abfließende Anliegerverkehr aus dem Wohngebiet wird rückwärtig über die Hainer Straße geführt.

Einschränkungen bringen die weiteren Arbeiten auch für Fußgänger. Der Gehweg in Richtung Chemnitz wird gesperrt und wie die Straße beseitigt. Dafür lässt die Autobahn GmbH mehrere Querungsmöglichkeiten einrichten. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken bleibe während der Bauarbeiten gewährleistet. Laut einer Mitteilung des Unternehmens an die Stadtverwaltung bleibt es dabei, dass der Schulbus die Grundschule bis zur Wendestelle direkt anfährt.

Etwa drei Monate für nächsten Abschnitt

Für den Rückbau zwischen Margarethenhain und Einmündung Hugo-Joachim-Straße rechnet die Autobahn GmbH mit einer Bauzeit bis voraussichtlich Ende Juni. Danach werden diese beiden Knotenpunkte und die nördliche Einmündung der Straße des Friedens ausgebaut.

Von André Neumann