Neukieritzsch/Lobstädt

Im nördlichen Teil von Lobstädt müssen Autofahrer neuerdings zurückhaltender aufs Gaspedal treten. Seit Kurzem gilt in der Glück-Auf-Straße eine höchstzulässige Geschwindigkeit von 30 Kilometer je Stunde.

Die beiden Schilder, versehen mit dem Zusatzzeichen „Lärmschutz“, stehen aus Richtung Kahnsdorf kommend auf Höhe der ehemaligen Berufsschule bzw. des ehemaligen Flüchtlingsheimes und am anderen Ende der Straße kurz nach der Einmündung von der B 176.

Die Geschwindigkeitsreduzierung war eine Forderung der Bürgerinitiative (BI) „Lärmschutz“. Die hatte sich vor gut zwei Jahren gegründet, weil viele Anwohner des steigenden Verkehrsaufkommens und der damit einhergehenden Gefahren und des größeren Lärms überdrüssig waren. Lange liefen die Bemühungen der Bürgerinitiative allerdings ins Leere. Über unklare Zuständigkeiten, lange Diskussionen und Verfahrenswege und wohl auch durch die Corona-Pandemie verging viel Zeit bis zur jetzigen Regelung.

Zusatzzeichen gilt nur als Begründung

Das Landratsamt tat sich bis zuletzt offenbar schwer damit, eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen und betont auch jetzt noch: „Es besteht kein Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt gegenüber dem Straßenbaulastträger.“ Laut Behördensprecherin Brigitte Laux handele es sich um eine freiwillige Leistung des Landkreises.

Deswegen hat das Straßenverkehrsamt die 30-Schilder mit dem Zusatzzeichen „Lärmschutz“ versehen. Das dient gegenüber den Autofahrern als Erklärung, eine verkehrsrechtliche Relevanz hat es nicht.

Die Glück-Auf-Straße hat als Kreisstraße in den vergangenen Jahren jede Menge Umfahrungsverkehr wegen verschiedener Baustellen aufnehmen müssen, unter anderem von der lange gesperrten Sachsenallee in Borna und wegen des Autobahnbaus. Wegen der „intensiven Bürgeranfragen“, so Laux, habe der Kreis nach Ende der Umleitungsführungen Schallmessungen in der Ortsdurchfahrt vornehmen lassen.

BI-Sprecherin wünscht sich jetzt auch Messungen

Höchstwerte seien an einigen Stellen überschritten worden, die Überschreitungen könnten durch Tempo 30 reduziert werden. Normalerweise, erklärt Brigitte Laux, würde das aber nur bei Straßenneubauten oder erheblichen Veränderungen gelten. Das gebe es in Lobstädt nicht. Deswegen verweist der Landkreis auf Freiwilligkeit bei der Geschwindigkeitsreduzierung.

Frauke Althaus von der Bürgerinitiative in der Glück-Auf-Straße sagt: „Die Regelung ist natürlich toll, aber nur mit den zwei Schildern ist es nicht getan.“ Sie habe beobachtet, dass die Lkw des Röthaer Getränkeherstellers sich schon an die 30 km/h halten, viele Pkw-Fahrer aber nicht. Deswegen wünscht sie: „Es sollten auch Geschwindigkeitsmessungen erfolgen.“

Verkehrsschild vor der Einmündung

Unstimmigkeiten gab es derweil über den Geltungsbereich der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit, weil das Schild aus Richtung Kahnsdorf vor einer Einmündung steht. Das könnte zu Streitigkeiten führen, hieß es im Neukieritzscher Gemeinderat, wenn ertappte Autofahrer meinen, die Regelung gelte hinter der Einmündung nicht mehr.

Das ist laut Straßenverkehrsordnung allerdings nicht der Fall. Aus Sicht von Frauke Althaus ist es zudem gut und wichtig, dass das Schild vor der Einmündung der Wohngebietsstraße steht, wo außerdem der Radweg ende und Radfahrer auf die Straße müssten. Was also eine gefährliche Stelle sei.

Von André Neumann