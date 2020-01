In Groitzsch fängt eine Hecke Feuer

Groitzsch

Zwei Einsätze hielten die Feuerwehr Groitzsch in der Silvesternacht in Atem. Bedrohlich klang der Alarm, der kurz nach Mitternacht in der Leitstelle Leipzig eingegangen war. Wie der stellvertretende Wehrleiter Mike Köhler am Neujahrtag mitteilte, soll in der Groitzscher Cöllnitzer Straße ein Einfamilienhauses in Flammen stehen. Die Leitstelle des Landkreises habe einen Löschzug gefordert, wobei auch die Feuerwehr Pegau mit ihrem Hilfeleistungslöschfahrzeug mitalarmiert worden sei.

Feuerwehr gibt Entwarnung in Groitzsch

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es brannte lediglich eine Hecke auf einer Länge von rund fünf Metern. Die Einsatzkräfte löschten zügig das Feuer.

Der zweite Alarm ging um 1:40 Uhr ein. Im Groitzscher Ortsteil Auligk brannte ein Container unter einem Carport. Der Besitzer des Carports hatte bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und konnte so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Feuerwehr von Gatzen und Groitzsch führten eine Restablöschung durch und kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Von Birgit Schöppenthau