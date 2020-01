Groitzsch

Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zum Dienstag in Groitzsch gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Täter offenbar so viel Pyrotechnik verwendet, dass der Automat am Lindenplatz, Ecke Altenburger Straße, vollständig zerstört wurde. Danach flüchtete er mit den Zigaretten. Derzeit liegen der Polizei noch keine Angaben zur Höhe des Schadens am Automaten und durch die geklaute Ware vor. Das zuständige Revier habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter.

Von LVZ