Neukieritzsch/Großzössen

Der kleine Park hier mitten in Großzössen, in der Witznitzer Straße, könnte Stille und Feierlichkeit ausstrahlen. Wäre da nicht ein bisschen zu viel Unkraut zwischen den schmutzigen Gehwegplatten, wäre nicht der zentrale Obelisk baufällig, würden nicht die knapp dreihundert in mehreren Reihen stehenden bemoosten und verblassten Grabsteine kaum noch würdevoll erscheinen. Ein umgebrochenes Zaunfeld in der Einfriedung tut sein Übriges zum traurigen Gesamtbild.

Gemeinde Neukieritzsch bemüht sich um Erhaltung

Hella Hallert (63) von der Ortsgruppe der Partei „ Die Linke“ aus Neukieritzsch bezeichnet den Zustand der Gedenkstätte, die zugleich ein Friedhof ist, als würdelos – obgleich sie anerkennt, dass die Gemeinde Neukieritzsch sich um die Erhaltung der Anlage bemüht. Davon wird voraussichtlich auch wieder die Rede sein, wenn Linke aus Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Böhlen und Zwenkau am 8. Mai dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der hier liegenden sowjetischen Kriegsgefangenen gedenken werden.

Hella Hallert, Linke und Heimathistorikerin, am Friedhof für sowjetische Kriegsgefangene in Großzössen. dessen Zustand bezeichnet sie als würdelos. Quelle: André Neumann

Die Gedenkstätte erinnert an eine besonders traurige Rolle, die Großzössen während des Zweiten Weltkrieges spielte. Damals soll es im Ort zwei Kriegsgefangenenlager gegeben haben. Eines davon, das für die sowjetischen Kriegsgefangenen, befand sich direkt an der Straße zwischen Lobstädt und Großzössen. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Hella Hallert, die sich auch als Mitglied der Neukieritzscher Geschichtswerkstatt intensiv mit deren Schicksal und mit dem Friedhof befasst, kennt Augenzeugenberichte darüber, dass Gefangene stundenlang auf dem Hof stehen mussten und darüber, wie Tote aus dem Lager zum Friedhof gebracht wurden.

Von Borna auf den Friedhof Großzössen

Knapp drei Jahre nach Kriegsende wies die sowjetische Militärkommandantur an, dass alle toten Kriegsgefangenen aus der Umgebung von Borna auf den Friedhof in Großzössen umgebettet werden. „Die Kosten dafür trug die Sowjetunion“, sagt Hella Hallert. Die Kommunen mussten Listen ihrer Toten beibringen, allein die Zahl derer aus Großzössen betrug 181, zusammen sollen es 315 aus knapp zwanzig Orten gewesen sein.

Deren Namen stehen auf Tafeln, die an einem Obelisken angebracht sind, der auf der Spitze einen Stern trägt. Eine Tafel ist abgefallen, zu lesen sind die verwitterten Inschriften kaum noch. Laut Hella Hallert liegen hier ausschließlich Kriegsgefangene, keine Soldaten. Denn Kampfhandlungen mit sowjetischen Soldaten hätte es in der Gegend gar nicht gegeben.

Mindestens 40 Tote in Großzössen beigesetzt

Mittlerweile wird nach intensiven Nachforschungen davon ausgegangen, dass mindestens 400 Tote in Großzössen beigesetzt wurden. Auch das ist mit ein Grund, dass die Gemeinde, die für die Kriegsgräberstätte zuständig ist, mit ihren Bemühungen um eine Sanierung noch nicht vorangekommen ist. Denn wenn an der Anlage etwas getan wird, das sieht auch Hella Hallert so, dann sollten auch alle Namen notiert werden.

Zur Galerie Auf dem Friedhof für sowjetische Kriegsgefangene in Großzössen drohen die Erinnerungen zu verblassen. Die Gemeinde Neukieritzsch will ihn sanieren lassen, kommt damit aber nicht voran.

Die aber liegen noch gar nicht vor, noch laufen darüber zähe Abstimmungen mit der russischen Botschaft, die Unterlagen liefern und ihr Einverständnis signalisieren müsste. Ein anderer Aspekt ist der Denkmalschutz. Noch herrschen nämlich unterschiedliche Ansichten über eine Neugestaltung, dabei geht es bis zu solchen Details, ob die Kreuze auf den Steinen wieder rot werden sollen. Knackpunkt dürfte aber der Obelisk sein. Die Gemeinde würde den gern erneuern lassen, sagt Hauptamtsleiterin Petra Jung. Der Denkmalschutz wolle dagegen eine Sanierung des vorhandenen.

Schattendasein der Gedenkstätte

Das Geld habe die Gemeinde seit mehreren Jahren eingeplant, sogar Fördermittel stünden zur Verfügung. Doch so lange nichts passiert, führt die Gedenkstätte weiter ein Schattendasein, droht die Erinnerung an das Schicksal der Kriegsgefangenen mehr und mehr zu verblassen. Schon heute dürften die Linken und die Neukieritzscher Ortshistoriker nahezu die einzigen sein, die die Gräberstätte bewusst wahrnehmen. „Ich glaube nicht, dass die Anlage im Bewusstsein der Großzössener eine Rolle spielt“, bedauert Hella Hallert. Auch einen Hinweis, zum Beispiel für Fahrradtouristen, gibt es nicht.

Hella Hallert betrübt das alles sehr, sie weiß aber langsam nicht, was sie nach ihren vielen Recherchen in etlichen Archiven nun noch tun soll. Ihr liegt das Gedenken sehr am Herzen. Denn Krieg sagt sie, ist nicht nur Front, „Krieg ist auch Hinterland, Gefangenschaft und das Elend der Menschen.“

Von André Neumann