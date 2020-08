In Kitzscher folgt auf den Erdbeer-Club die Pizza-Party

Kitzscher

In Kitzscher gibt es nicht nur ein Kleingarten-Vereinsheim namens „Zur Erdbeere“, es gibt dort jetzt auch einen Erdbeer-Club. Den hat der Verein Kulturbahnhof aus Markkleeberg als sein jüngstes Projekt in Kitzscher auf dem Hof des Gartenlokals des Kleingartenvereins „Bergmanns Erholung“ auf die Beine gestellt.

Der Club selbst war zwar bisher nur eine einmalige Aktion, doch schon der Bau von Liegestühlen und Sitzmöbeln und die Vorbereitung des Hofes der „ Erdbeere“ hatte allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Bis etliche Kitzscheraner, es waren mindestens 60, die gemütliche Atmosphäre im Hof der „ Erdbeere“ genossen.

Pizza mit Gemüse aus den Gärten

Jetzt sind die Möbel erst einmal im Vereinsheim eingelagert, sie werden aber schon bald wieder herausgeholt. Denn der Kulturbahnhof um die Organisatoren Constanze Müller und Simon Korn setzt auf den Erdbeer-Club noch eins drauf. Ab dem 4. August wird im Hof der „ Erdbeere“ ein Pizzaofen gebaut. Das passiert 15 bis 20 Uhr unter Anleitung des Künstlers Johannes Specks.

Die Initiatoren vom Kulturbahnhof bitten dafür wieder um tatkräftige Unterstützung und Spenden. Gebraucht werden Ziegel und Schamotte und etwas für den Unterbau des Ofens. Und danach natürlich Gemüse aus den Gärten für die Pizzen, die im Erdbeer-Club Nummer 2 am 8. August gebacken und verspeist werden sollen. Die Pizza-Party beginnt 18 Uhr.

Peter Engelmann, Schatzmeister des Garten-Vereins „Bergmannns Erholung“, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturbahnhof und die jüngsten Aktionen. „Das scheint ganz schön angekommen zu sein“, ist er nach dem Erdbeer-Club Nummer 1 überzeugt. Der sei in den höchsten Tönen gelobt worden.

Der erste Erdbeer.club war toll - Schön, dass wir zusammen gekommen sind! 🥳 Gepostet von Erdbeer Club am Montag, 20. Juli 2020

Organisatorin ist Nachfahrin eines Kleingärtners

Der Kontakt zum Kulturbahnhof rührt aus dem Jahr 2018, als der Markkleeberger Verein mit seinem Kunstprojekt „Home sick Home“ nach Kitzscher kam. Neben einem fiktiven Bundesministerium für blühende Landschaften gab es damals unter anderem auch schon eine Aktion in dem Gartenverein.

Der in Organisatorin Constanze Müller gewissermaßen eine der Ihren gefunden hat. Die sei nämlich, sagt Engelmann, die Urenkelin eines einstigen Gründungsmitgliedes des Gartenvereins. Anfang des Jahres sei der Verein erneut auf den Gartenverein zugekommen mit den Ideen für den Erdbeer-Club. „Ich glaube“, sagt Engelmann, „die haben Gefallen an uns gefunden.“

Trend zum Garten auch hier spürbar

Deswegen muss der Erdbeer-Club nicht die letzte gemeinsame Aktion gewesen sein. Möglicherweise geht es schon im Herbst weiter, schaut Engelmann voraus. Bis dahin sei die „ Erdbeere“ nach der Corona-Pause im September endlich wieder für Feiern vermietet, freut sich der Schatzmeister. Schulanfang und Hochzeiten werden gefeiert.

Gefallen an der Gartenanlage haben übrigens auch einige frischgebackene Kleingärtner gefunden, die in „Bergmanns Erholung“ ihr kleines Paradies in Besitz nahmen. Der allgemeine Trend in der Corona-Zeit kam auch in Kitzscher an, bestätigt Peter Engelmann: „Die Leute rissen uns die wenigen freien Gärten regelrecht aus den Händen.“ Von 163 seien jetzt nur noch zwei nicht vergeben. Der eine sei blockiert durch das Nachlassgericht, der andere wird gemeinschaftlich gepflegt.

4. bis 7. August, 15 bis 20 Uhr: Bau eines Pizzaofens im Vereinsheim „Zur Erdbeere“, Kitzscher, Straße der Einheit 9; 8. August, ab 18 Uhr: Pizzaparty

Von André Neumann