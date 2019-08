Rötha/Mölbis/Oelzschau

Nach dem Ortschaftsrat von Espenhain haben sich jetzt auch die am 26. Mai neu gewählten Ortsvertretungen der Röthaer Ortsteile Mölbis und Oelzschau erstmals zusammengefunden.

In Espenhain war Heiko Anger als einziger Bewerber einstimmig zum Ortsvorsteher gewählt worden. Er hatte dieses Amt auch schon vor der Wahl inne. Eine einstimmige Wahl gab es auch in Oelzschau. Hier stimmten die sieben Mitglieder des Ortschaftsrates für Brigitte Engelmann. Stellvertreter wurden Martin Zimmerling und Silvio Kissner.

Alter Ortsvorsteher von Mölbis Tobias Thieme wurde wiedergewählt

Auch in Mölbis ist der alte Ortsvorsteher der neue: Tobias Thieme wurde einstimmig gewählt. Stellvertreterinnen sind Hanka Wall und Diana Voigt. Eine Besonderheit in der Mölbiser Ortsvertretung ist, dass die statt wie vorgesehen aus sieben nur aus sechs Mitgliedern besteht.

Reiner Patzwahl, Mölbiser Ortswehrleiter und Mitarbeiter des Röthaer Bauhofes, hat sein Mandat nicht angenommen. Da es nur die Liste der Dorfentwickungsgesellschaft ( DEG) mit sieben Bewerbern gab, kann jetzt auch niemand auf den freien Sitz im Ortschaftsrat nachrücken.

Damit steht in den Ortsteilen von Rötha nur noch die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates in Pötzschau aus. Die findet erst am 27. August statt.

Von André Neumann