In Pegau und Kitzen feiern die Narren jetzt schon Karneval

Pegau/Kitzen

Start in die 44. Saison: Für Samstag hatte der Kitzener Karnevalsclub in den Saal des Werbener Gasthofes „Grüne Eiche“ eingeladen – zwei Tage, bevor im übrigen Narrenland die Konfettikanonen knallen. „Wir sind mit unserem Saisonstart diesmal etwas zeitiger als die anderen Faschingsvereine“, sagte Vizepräsident Falk Dreyhaupt.

„Doch in diesem Jahr wollten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, an anderen Faschingsveranstaltungen am 11.11. in der Region teilzunehmen, denn wenn sie selber Auftritte haben, ist dies kaum machbar. Zugleich bieten wir anderen Karnevalsvereinen die Gelegenheit, auch bei unserer Veranstaltung dabei zu sein.“

Kitzener Narren können Karnevalsauftakt am 11.11 woanders feiern

Das Konzept schien aufzugehen, wie der volle Saal an diesem Abend zeigte. Der Veranstaltungsbeginn um 19.11 Uhr war bewusst gewählt. „Wenn wir schon nicht den Karnevalsauftakt am 11.11. feiern, soll wenigstens die Minutenzahl zur Eröffnung darauf hinweisen“, schmunzelte der Vizepräsident. Die Kitzener Narren sind auch in anderer Hinsicht wandlungsfähig. In den unterschiedlichsten Kostümen traten einige Mitglieder, zur Freude der Besucher, gleich mehrfach auf.

Ob Gesang, Sketch oder Tanz – der Beifall des Publikums war ihnen gewiss. Immerhin haben sich die Narren des KCK schon seit August auf die Aufführung vorbereitet.Vereinsmitglied Dieter Wagler zählt mit seinen 84 Jahren dabei zum Urgestein des Karnevalsvereins. „Ich gehe heute noch gern auf die Bühne, um mit meiner Büttenrede die Besucher zu erfreuen“, sagt er.

Auch Familie Schmidt wollte sich das Ereignis nicht entgehen lassen. „Wir sind das erste Mal mit dabei und angenehm überrascht, was der Faschingsverein mit seinem bunten Programm auf die Beine gestellt hat“, stellte Gundula Schmidt fest.

Ausgelassene Stimmung bei der Party des Pegauer Karneval-Klubs

Ausgelassen feiert das Publikum am Samstag auch die Karnevals-Eröffnungsparty des Pegauer Karneval-Klub ( PKK). Um 21 Uhr zur Eröffnung der Party war der Saal zwar noch leer. Erst zu fortgeschrittener Stunde änderte sich das Bild. Nicht nur Jugendliche feierten, auch die ältere Generation war mit von der Partie und ließ sich von der guten Stimmung im Saal anstecken.

Die DJ´s Martin und Markus Wünsch sorgten für Unterhaltung am Abend. „Wir passen uns der Stimmung im Saal an. Wenn die Leute gut drauf sind heizen wir nochmal richtig ein“, sagt Martin Wünsch.

Von Olaf Krenz und René Beuckert