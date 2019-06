Rötha

Der kleine Musiksommer „ Rötha klingt“ des Fördervereins der Marienkriche beginnt in diesem Jahr gleich mit seinem unbestrittenen Höhepunkt: Am 19. Juni erklingen in der Kirche „ Herzenslieder“.

Gesungen werden die bekannten Lieder von Uschi Brüning, die oft als ostdeutsche Grande Dame des Jazz bezeichnet wird und die schon vom Helden in Ulrichs Plenzdorfs Roman „Die neuen Leiden des jungen W.“ (1972) verehrt wurde: „Wenn die Frau anfing, ging ich immer kaputt.” Auf dem Klavier begleitet der Leipziger Pianist Stephan König die Künstlerin.

Brüning und König arbeiten bei vielen Projekten zusammen

Herzenslieder, das sagen die beiden selbst, sind Lieder, die sie seit langem nicht mehr loslassen und die sie „intim und kammermusikalisch, auf das Wesentliche reduziert“ neu interpretieren. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Emotionen mit Musik für die Seele freuen.

Uschi Brüning (Jahrgang 1947) und Stephan König (1963) arbeiten mit verschiedenen musikalischen Projekten schon seit vielen Jahren zusammen, sagt der Leipziger. Für die Herzenslieder fanden die in der DDR aufgewachsenen Künstler vor zwei Jahren erneut zusammen.

Aus MDR-Produktion entwickelte sich das Programm

Der MDR hatte König gebeten für an einem Jubiläumsprojekt teilzunehmen. Für den 40 Jahre zuvor erstmals erschienen Generationen-Hit „Am Fenster“ von City sollte der Leipziger eine Version für Uschi Brüning und ihn arrangieren.

Aus der Produktion beim MDR machten die beiden dann aus purer Begeisterung gleich ein ganzes Programm, mit dem sie seit September 2018 unterwegs sind und unter anderem auch in Grimma auftraten. Neben „Am Fenster“ gehören zu den Herzensliedern auch Stücke wie „Am Abend mancher Tage“ (Lift), „Über sieben Brücken“ (Karat) oder „Als ich fortging“ ( Dirk Michaelis).

Mit dem Lied „September“ ist auch eine Vertonung von Texten von Eva Strittmatter dabei, außerdem hat das Duo eine Neuinterpretation des Liedes „Dein Name“ im Programm, den Uschi Brüning schon 1972 sang.

Das Programm von „Rötha klingt“ 19. Juni, 19.00 Uhr: Herzenslieder mit Uschi Brüning und Stephan König 22. Juni, 15.30 Uhr: Sommerliches Festkonzert, Carolin Masur (Mezzosopran), Christiane Bräutigam (Klavier/Orgel) 23. Juni, 15.30 Uhr: Jugend aus Rötha und Umgebung musiziert 24. Juni, 17.00 Uhr: Guten-Abend-Musik für Kinder 26. Juni, 18.00 Uhr: Prosa, Lyrik und Musik, Ronald Helge Nitzschke 29. Juni, 17.00 Uhr: Seelenverwandschaften, Konzert, Diego Rivera (Klavier)

In diesem Jahr geben Brüning/ König zwölf Konzerte im Osten Deutschlands von Rötha und Leipzig bis zur Ostseeküste. Rötha ist einer von wenigen Orten, in den die „ Herzenslieder“ in Kirchen erklingen.

Marienkirche bietet gute Akustik

König kennt die Marienkirche von bisher drei Gastspielen und schätzt deren „sehr gute Akustik und inspirierende Atmosphäre“, wie er der LVZ sagte. Die besondere Akustik in der 500 Jahre alten Kirche, davon ist Stephan König überzeugt, „lässt die intimen, kammermusikalischen Töne der , Herzenslieder’ im Raum schweben“.

Das Röthaer Publikum hat er als ein sehr aufgeschlossenes und aufmerksames kennen gelernt, sagte der Musiker der LVZ. Und er empfiehlt, sich das Konzert in Rötha nicht entgehen zu lassen. Es ist nämlich eins von ganz wenigen im Leipziger Raum beziehungsweise in Sachsen bei denen in diesem Jahr die „ Herzenslieder“ zu hören sein werden. Das Konzert beginnt 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Von André Neumann