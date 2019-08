Rötha

Während der Autobahn-Bauabschnitt zwischen Borna und Rötha mittlerweile eröffnet ist und bald auch in beide Richtungen befahrbar sein wird, wird am letzten Abschnitt in Richtung Norden noch mehrere Jahre gebaut werden.

Bewohner von Rötha, die in der unmittelbaren Nachbarschaft zur künftigen Autobahn leben, sind besonders am Baufortschritt interessiert. Auf der Baustelle am Rande der Stadt und im weiteren Verlauf bis kurz vor die A 38 trennen mächtige Spundwände die Baustellenbereiche ab, sind Lkw unterwegs und Baumaschinen zu Gange. Derzeit geht es vor allem um Bodenverdichtung. Wer auf der B 95 unterwegs ist, bekommt ein wenig von der Baustelle mit.

Informationscenter ist unweit der Baustelle in Rötha

Wer es genauer wissen möchte, für den gibt es in Rötha unweit der Baustelle ein Informationscenter, das das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hier am Ende der Straße des Aufbaus betreibt. Es befindet sich in einem der Container, in denen die Bauleitung untergebracht ist. Einmal in der Woche, immer dienstags von 15 bis 18 Uhr, steht Neugierigen hier Lutz Berndt als Ansprechpartner zur Verfügung, der ihre Fragen zum Baugeschehen beantwortet.

Eine Besuchergruppe am Informationscenter für den den letzten Abschnitt des Autobahnbaus in Rötha. Quelle: René Beuckert

„Es kommen auch Leute zu uns, die nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Autobahn wohnen“, stellt er immer wieder fest. Viele interessiere, ob es eine Unterführung des Radweges geben wird, der durch das Naturschutzgebiet führt. „Andere wiederum wollen wissen, ob die für den Bau der Autobahn gefällten Bäume ersetzt werden“, sagt Lutz Berndt.

Unterführung verbindet Rötha mit dem Naturschutzgebiet

Er zeige ihnen an Hand der Unterlagen die Stellen, an denen wieder aufgeforstet wird. „In den Planunterlagen ist zu 100 Prozent belegt, wo dies geschieht. Es wird tatsächlich jeder Baum an exponierter Stelle neu gesetzt. Auch die Straßenlage um das Baugebiet der künftigen Autobahn ist belegt“, versichert er. So könne er auch die Fragen beantworten, welche Straßen bleiben, und welche weichen müssen.

Interessierte können sich über den aktuellen Stand beim Bau der A72 informieren. Quelle: René Beuckert

Die Unterführung, die den Ort Rötha mit dem Naturschutzgebiet verbindet, die derzeit gesperrt ist, bleibe bestehen. „Wanderer und Radfahrer werden die Möglichkeit haben, die Autobahn zu unterqueren“, sagt Berndt.

Auch Vorträge über die Bautätigkeit finden im Infocenter statt. Kürzlich hielt Klaus-Peter Lechler, der Projektleiter für den Autobahnabschnitt, einen für Mitglieder der Vereinigung der Bauingenieure von Leipzig.

Den Röthaern, davon ist Lutz Berndt überzeugt, sei es schon wichtig, dass sie einen Ansprechpartner vor Ort vorfinden. Ihre Fragen betreffen nicht nur die Unterführung oder die angrenzenden Straßenverläufe. „Das Interesse besteht zum Bespiel auch daran, wo genau und wie dicht an die Wohnbebauung die Lärmschutzwände aufgestellt werden.“ Fragen, die Berndt nicht sofort beantworten kann, kläre er im unmittelbaren Kontakt mit der Bauleitung.

Von René Beuckert