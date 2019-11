In Rötha müssen 110 Meter Kanal erneuert werden

Rötha

Zwei Wochen nach dem Einbruch eines Abwasserkanals in der Lessingstraße in Rötha sind dessen Folgen gravierender, als bislang angenommen. Laut Sven Lindstedt, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Espenhain, müssen in dem Zubringer zur B 95 rund 110 Meter Abwasserleitung komplett ersetzt werden.

Beim Öffnen der Einbruchstelle sei man schnell zu der Erkenntnis gekommen: „Hier könnte noch mehr auf uns zukommen“, sagt der AZV-Geschäftsführer. Deswegen habe man eine erneute Untersuchung des Kanals mit einer Kamera veranlasst. Weil auch bei Kanal-Dienstleistern die Auftragsbücher voll seien, erfolgte die erst nach einer knappen Woche.

Standsicherheit auf 110 Meter Länge gefährdet

Im Ergebnis stehe nun fest, „dass wir insgesamt 110 Meter Kanal sowie drei Schächte in der Lessingstraße austauschen müssen, weil der bauliche Zustand so extrem schlecht und nach unserer Einschätzung die Standsicherheit gefährdet ist“, sagt Lindstedt. Das bedeutet, dass die Straße bis knapp an die Güntzelstraße heran geöffnet werden muss.

Die geschätzt gut 50 Jahre alten Betonrohre sind so verschlissen, dass sie brüchig sind, und dass an einigen Stellen Abwasser sogar im Untergrund versickert.

Der AZV rechnet für den Ersatz der Leitung mit Kosten von bis zu 100 000 Euro. In den zurückliegenden Tagen seien „technische und förderrechtliche Möglichkeiten abgestimmt worden“, nennt Sven Lindstedt einen weiteren Grund für die seit dem Schadensereignis verflossene Zeit. Ein aktuelles Förderprogramm des Freistaates gewähre 50 Prozent Zuschüsse für den Ersatzneubau einer Abwasserleitung. Wegen größerer Eile auf dieses Geld zu verzichten, könne der Verband sich nicht leisten.

AZV erwartet Kostenbeteiligung des Bundes

Hinzu kommt in puncto Finanzierung noch eine andauernde Auseinandersetzung mit der sächsischen Straßenbauverwaltung. Als Zubringer zur B 95 sei die Lessingstraße in der Verantwortung des Bundes, somit sei das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) dafür zuständig. Weil über den Kanal auch Straßen-Oberflächenwasser abgeleitet wird, erwartet der AZV eine „angemessene Kostenbeteiligung des Lasuv“.

Eine vom Verband dazu angestrebte Vereinbarung gebe es bislang mit dem Lasuv aber nicht. Was auch für die meisten anderen Straßen im AZV-Gebiet gelte. Die Landesbehörde steht zudem auf dem Standpunkt, dass es sich in der Lessingstraße nur „um eine Reparatur eines kleinen Teils“ einer Kanalisationsanlage handele, wie Lasuv-Sprecher Franz Grossmann auf LVZ-Anfrage sagte.

Bei Herstellung oder Erneuerung einer Anlage, die auch Straßenwasser aufnimmt, so Grossmann, bekenne sich das Lasuv „zu seiner Verpflichtung, dem AZV einen Kostenbeitrag auf Basis der Ortsdurchfahrtsrichtlinien des Bundes zu leisten“.

Dass es zu Vereinbarungen über pauschale Kostenbeiträge auf dieser Basis nicht gekommen ist, dafür sieht das Lasuv die Verantwortung beim AZV. Dessen Geschäftsführer droht jetzt im Gegenzug, die aus seiner Sicht geltende Rechtslage umzusetzen. „Wenn das Lasuv keine Kosten übernimmt, werden wir die Straßeneinläufe nicht mit an die neue Abwasserleitung anschließen“, sagt Sven Lindstedt.

Austausch des Kanals kann noch dauern

Die Folge wäre: Oberflächenwasser wird nicht von der Straße abgeleitet, was sich letztlich auch auf die Verkehrssicherheit auswirken dürfte.

Wegen dieses Streits und weil die umfangreiche Baumaßnahme erst vorbereitet werden muss, könnte sich der Austausch des Kanals noch etwas hinziehen. Der AZV will daher jetzt im Laufe der nächsten Tage entscheiden, ob es möglich ist, den Schacht vorläufig noch einmal zu schließen und den Verkehr vorübergehend frei zu geben.

