In Stein gemeißelt: Die Skulpturenstadt Pegau

Pegau

Vor dem Rathaus in Pegau steht eine riesige Ohrmuschel aus Rochlitzer Porphyrtuff. Sie lässt Raum für Interpretation. Liegt hier die Zentrale des Buschfunks? Hat der Bürgermeister das Ohr an der Masse? Wirkt der steinerne Lauscher wie ein Stethoskop und kann in die Amtsstuben hineinhören? Es wird erzählt, dass die Bürger ihre Wünsche in die Muschel flüstern und in der Stadtverwaltung dann Gehör finden. Der Groitzscher Steinmetzmeister Danny Schellenberger hat seine Arbeit aus dem dritten Pleinair nicht umsonst „Das Wunschohr“ genannt. Seit 2009 steht es dort und ist aus dem Stadtbild nicht wieder wegzudenken.

Spaziergang zu den Skulpturen in Pegau mit Bärbel und Rainer Pleß (r.) und Bürgermeister Frank Rösel – hier der „Wächterlöwe“ vor dem Rathaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Pro-Kopf-Skulpturendichte von 1:123

Es gibt ihrer 52 in Pegau, Skulpturen aus Holz, Sandstein, Marmor, sächsischem Serpentin und Porphyr, die der Stadt nicht nur ein Gesicht, sondern ein Alleinstellungsmerkmal geben. Es werden von Jahr zu Jahr mehr. „Das ist auch Sinn und Zweck unserer Bildhauer-Pleinairs“, sagt Rainer Pleß, der Ende Mai bereits zum 15. Mal in den Klostergarten einlädt. Zwei Wochen lang wird er mit seinen Leipziger Bildhauerkollegen Liv Rösch und Markus Petersen wieder zu Steinsäge, Schnitzmesser und Klüpfel greifen und sich bei der Arbeit über die Schultern blicken lassen.

Zur Galerie Pegau wird die „Stadt der Skulpturen“ genannt. Über das Stadtgebiet verteilen sich 52 Kunstwerke aus bisher 14 Pleinairs. Ein Rundgang mit Bärbel und Rainer Pleß und Bürgermeister Frank Rösel.

„Wir sind Skulpturen-Hauptstadt“, ist sich der Maler und Bildhauer mittlerweile sicher und liefert seine Beweisrechnung gleich mit: „Auf 6400 Einwohner kommen 52 Skulpturen, das ergibt eine Pro-Kopf-Skulpturendichte von 1:123. Nicht mal Münster hat so viel.“ Auch Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) kennt keinen, der mehr zu bieten hat: „Ich habe jedenfalls noch niemand getroffen.“

Bärbel und Rainer Pleß und Bürgermeister Frank Rösel (r.) betrachten die Skulptur „Nö“ am Lutherplatz. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie Erika Zuchold auf Pegau aufmerksam wurde

Die Liste der Pegauer Pleinair-Gäste ist lang und prominent. Vor allem die gebürtige Luckaerin Erika Zuchold dürfte vielen als erfolgreiche DDR-Turnerin ein Begriff sein. Bei Olympischen Spielen holte sie vier Silber- und eine Bronzemedaille, weltbekannt wurde sie durch den Flickflack (Handstück-Überschlag rückwärts), den sie 1964 als erste Turnerin überhaupt am Schwebebalken zeigte. 1972 beendete sie ihre Laufbahn und machte sich danach einen Namen als Malerin und Bildhauerin. Über eine Freundin aus Hohendorf und den Steinmetz Danny Schellenberger war sie auf das Pegauer Pleinair aufmerksam geworden und kam 2010 in den Klostergarten. „Ich finde die Idee sehr gut, dass die Skulpturen in der Stadt aufgestellt werden und jeder etwas davon hat“, sagte sie damals.

Die einstige Weltklasseturnerin Erika Zuchold war Teilnehmerin des vierten Pegauer Bildhauerpleinairs. Hier bearbeitet sie eine 300 Jahre alte Postmeilensäule. Quelle: Mario Jahn

Die Geschichte der Postmeilensäule

Erika Zuchold nahm sich die fast 300 Jahre alte Pegauer Postmeilensäule vor. Die lag jahrelang völlig verwittert zwischen Gerümpel und Müll in der alten Ziegelei und sollte schon weggeworfen werden. „Ich mache die Geschichte dieser Säule wieder lebendig, indem ich sie mit Ästen, Zweigen und Gestalten umwuchern lasse. Die Idee ist, dass dadurch nichts kaputtgeht. Auch die alten Postzeichen sind noch im Stein drin und bleiben unberührt.“ Heute steht die „Distanzsäule“ am Kreisverkehr in der Breitstraße/Ecke Carsdorfer Straße und erinnert an eine große Künstlerin. Erika Zuchold starb am 22. August 2015 im Alter von 68 Jahren in Paraguay, wo sie bei ihrer Mutter und ihrer Schwester ein neues Leben beginnen wollte.

Die einstige Weltklasseturnerin Erika Zuchold war Teilnehmerin des vierten Pegauer Bildhauerpleinairs. Hier bearbeitet sie eine 300 Jahre alte Postmeilensäule. Quelle: Mario Jahn

Der Stein des Anstoßes im Poetenweg

Der Dresdner Bernhard Männel schenkte Pegau eine sehr weibliche Figur – mit breitem Becken und üppigen Brüsten, über deren Körper sich ein geflecktes Band schlängelt. Eine Schlange vielleicht, aber das ließ der Künstler bewusst offen. „Die Weiblichkeit der Phantasie“ ließe mehrere Interpretationen zu. Heute steht „Eva“ im Poetenweg und begrüßt alle Vorbeigehenden. Eine Zeit lang war sie der Stein des Anstoßes. Zu nackt. Zu freizügig. Zu erotisch. Zu frivol. Auf verschiedenen Internetforen lästerten die Pegauer über den weiblichen Torso, bis ihn Unbekannte mit schwarzer Farbe übergossen und ihm ein Hemd überzogen. „Unglaublich“, schüttelt Rainer Pleß noch heute den Kopf über so viel Dreistigkeit.

Die Skulptur „Eva“ im Poetenweg fanden einige Pegauer zu freizügig und frivol. Quelle: Jens Paul Taubert

Als die Kunst 2006 nach Pegau kam

Bärbel und Rainer Pleß hatten die Kunst 2006 mit dem Umzugskoffer nach Pegau gebracht. Bis dahin war ihre Galerie „Blaues Haus“ in Markkleeberg-Zöbigker eine renommierte Adresse für Künstler und Kunstfreunde aus Leipzig und Umgebung. Von dort war es nur ein Katzensprung ins beschauliche Pegau, wo sich das Künstlerpaar in einer 140 Jahre alten ehemaligen Bäckerei in der Zeitzer Straße ein neues Zuhause geschaffen hat. Die Galerie im Erdgeschoss erlangte schnell Kultstatus und brachte regelmäßig neue Ausstellungen hervor.

Die schönen Künste liegen dem gebürtigen Leipziger wahrlich im Blut. Schon sein Großonkel war Maler, sein Vater Deutsch- und Zeichenlehrer. Seine eigene Vorliebe liegt im Surrealen á la Dali und Magritte, aber auch im Mythologischen. Mit großem Spaß denkt er um die Ecke, versucht Bilder übereinander zu legen, lebt Hintergedanken und Spitzfindigkeiten aus, kokettiert und fordert heraus. Irgendwann entdeckte der heute 69-Jährige die Bildhauerei für sich. „Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt und hatte plötzlich zwei Hände frei. Da habe ich angefangen, kleine Figuren zu schnitzen.“

„Der Koloß von Pegau“ ist mit fast vier Metern das höchste Kunstwerk im Pegauer Stadtbild. Es steht auf dem Ottomarsplatz und wird von einem steinernen Hund bewacht. Quelle: Jens Paul Taubert

Markus Petersen – ein alter Bekannter beim Pleinair

Heute sind sein Geist und seine Handschrift in Pegau allgegenwärtig. Auf einem Rundgang durch die Stadt begegnen einem lustige Gesellen wie „Locke“ in der Breitstraße, der fast vier Meter hohe „Koloss von Pegau“ mit seinem Hund am Ottomarsplatz oder Pegaus Papagei Paule (PPP) vor der Stadtkirche – ihr Schöpfer Markus Petersen ist ein gern gesehener Gast bei den Pleinairs. Die Spur der Steine zieht sich über den Markt- und Kirchplatz (u.a. „Wächterlöwe“ von Jiang Bian-Harbort, „Madonna auf der Dornenkrone“ von Thomas Nowacki, „Bach“ von Erich Friedrich Becker), weiter über den Bahnhof („Wartende“ von Rainer Pleß), die Große Anlage („Ruhende“ von Gerd Kaden), die Elsterresidenz („Pegasus“ von Konrad Thalmann) und die Filze („Barbarossa“ von Rainer Strege) bis zum Spielplatz nach Großstorkwitz („Denker“ von Rainer Pleß) und den Kindergarten Kitzen („Vogeltränke“ von Sebastian Harbort). Mittlerweile haben auch andere Ortsteile Bedarf angemeldet, sagt der Bürgermeister.

Stadt als zuverlässiger Pleinair-Partner

Das Jubiläumspleinair (15.) findet vom 29. Mai bis 12. Juni statt. Dabei erweist sich die Stadt wieder als zuverlässiger und großzügiger Partner. „Wir finanzieren das Pleinair komplett“, erklärt Frank Rösel und erwähnt den Bauhof, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Darüber hinaus lieferten die Sächsischen Sandsteinwerke aus Pirna den Sandstein, zudem erhielt Rainer Pleß eine Einzelspende in Höhe von 200 Euro. Holger Geißler, ein ehemaliger Pegauer, der heute in Taucha lebt, sammelte in alter Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Geldspenden an seinem Geburtstag. „Das hat uns sehr gefreut“, sind Bärbel und Rainer Pleß dankbar für diese tolle Geste.

Von Kathrin Haase