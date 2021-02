In Thierbach und Espenhain werden Bäume gefällt

Thierbach/Espenhain

Hier wird es ganz eng: Ein LKW zwängt sich in der Kastanienallee in Thierbach am Fahrzeug eines Forstunternehmens vorbei. Das Forstunternehmen City Forest verschneidet mehrere Bäume, einige ältere Kastanien werden auch ganz gefällt. Die Straße ist dafür gesperrt. Lieferverkehr, unter anderem dieser Lastwagen, der das Paletten-Unternehmen Tara ansteuerte, darf passieren.

Die Arbeiten markieren den Beginn des grundhaften Straßenbaus in der durch den Ort führenden Kreisstraße. In der Kastanienallee und in der Landstraße werden Abwasserleitungen verlegt und die Straße neu gebaut. Für den Tiefbau ist der Abwasserzweckverband Espenhain Bauherr, für den Straßenbau ist es der Landkreis. Die Stadt Kitzscher ist mit Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung beteiligt.

Auch in Espenhain laufen seit Dienstag die Kettensägen und der Holz-Schredder. Hier schneiden die Forstarbeiter zwischen dem Gasthof Aspe und dem Netto-Markt in den nächsten Tagen die Trasse für die künftige Ortsdurchfahrt frei. Die wird im Zuge des Rückbaus der Bundesstraße 95 verlegt.

Während in Thierbach die Bauarbeiten je nach Wetterlage im Anschluss beginnen soll, wird es in Espenhain voraussichtlich noch einige Monate dauern. Derzeit läuft der Rückbau der B 95, der eine Folge des Autobahnbaus ist, noch zwischen Borna und Eula.

Von André Neumann