In Ukraine angeschossen: ﻿Bornaer Steve Meinel hat Uniklinik Leipzig verlassen

Borna

Steve Meiling hat die Leipziger Universitätsklinik verlassen. Der Bornaer Feuerwehrmann, der auf dem Weg nach Kiew beschossen sowie seines Autos und Handys beraubt wurde, ist nach eigenen Angaben wieder gesund. Er war nach ersten Untersuchungen in der Bornaer Sana-Klinik nach Leipzig gebracht worden.

Weiter Splitter im Kopf

Allerdings hat der 42-Jährige, der bei VW in Zwickau beschäftigt ist und im Nebenjob als Versicherungsmakler arbeitet, weiterhin Granatsplitter im Kopf. Gegenüber der LVZ gab er sich jetzt aber optimistisch, dass er wieder bei der Feuerwehr aktiv sein kann. Ausführlich will Meiling im Rahmen einer Pressekonferenz über seine Zeit im Krankenhaus und seine Rückreise nach Deutschland berichten.

Frau und Kind in Borna

Meiling war am 25. Februar kurz vor der ukrainischen Hauptstadt beschossen und schwer verletzt worden, als er seine ukrainische Frau Anna und deren Sohn Sascha aus dem Kriegsgebiet holen wollte. Er war für mehrere Tage in Hospital von Borodjanka betreut worden, ehe der Transport in die Heimat möglich wurde. Frau und Kind sowie Teile der Familie seiner Ehefrau sind mittlerweile ebenfalls in Borna.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis