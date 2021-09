In den Ferien: Sachbeschädigung auf Bornaer Schulhof

Borna

Am Ende der Ferien muss die Langeweile schon ganz schön groß sein. Wie die Polizei mitteilte, betraten bisher unbekannte Täter widerrechtlich einen Schulhof in Borna und entleerten vor dem Haupteingang drei mitgebrachte Feuerlöscher. Die Tat geschah in der Nacht zum Donnerstag.

Anschließend warfen sie einen der Feuerlöscher durch eine doppelglasige Fensterscheibe im Erdgeschoss der Schule. Weiterhin wurde der Zaun der Bildungseinrichtung beschädigt. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von HS