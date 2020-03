In der Bahnhofstraße werden Leitungen verlegt

Borna

Die Bahnhofstraße in Borna wird ab kommendem Montag zur Baustelle. Zwischen Mühlgasse und Angerstraße werden Telekommunkiationsleitungen verlegt, die mittels Bohrtechnik in den Boden gelangen. Damit kann die Stadt größere Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit vermeiden.

Die Vorbereitungsarbeiten starten bereits am 1. April. Im Gehwegbereich an der Ecke Bahnhofstraße/ Mühlgasse wird zunächst die Startgrube angelegt, ebenfalls auf dem Gehweg vor der Hausnummer 18 in der Bahnhofstraße die sogenannte Zielgrube ausgehoben. Damit die Bahnhofstraße weiterhin in beide Richtungen befahrbar bleiben kann, müssen die Längsparkplätze für diese Zeit gesperrt werden.

Kreuzungsbereich wird voll gesperrt

Die eigentliche Bohrung erfolgt dann planmäßig am Montag parallel zur Bahnhofstraße und am Dienstag quer unter der Straße hindurch bis auf die andere Seite der Mühlgasse. Während dieser Zeit ist der Kreuzungsbereich Mühlgasse/ Bahnhofstraße auf der nördlichen Seite voll gesperrt und nur für Anwohner frei zugänglich. Um die Zu- und Abfahrt zu gewährleisten, kann die Einbahnstraße Mühlgasse währenddessen in Richtung Brühl/Sachsenallee beidseitig befahren werden. Am 7. April muss dann der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Mühlgasse zusätzlich auf der Parkhausseite gesperrt werden. Das Parkhaus Mühlgasse ist währenddessen über die Wassergasse erreichbar. Auch der Teil der Mühlgasse zwischen Wassergasse und Parkhaus kann dann in beide Fahrtrichtungen genutzt werden.

Wenn dieser Teil der Arbeiten abgeschlossen ist – planmäßig nach einem Tag –, rückt das Bohrgerät vor und die Leitungen werden zwischen der Hausnummer 18 der Bahnhofstraße und der Kreuzung mit der Angerstraße verlegt.

Von LVZ