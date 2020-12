In der Bornaer Bäckerei Brand geht der Ofen für immer aus

Borna

Am Heiligen Abend geht der Ofen in der Deutzener Straße 47 in Borna aus. Unwiderruflich. Danach schließt die Bäckerei Brand. Es ist das Ende eines Familienbetriebs, dessen Geschichte vor 40 Jahren begann. Was aus dem Verkaufsraum und der Backstube werden soll, weiß Christine Drews noch nicht. „Ich komme derzeit kaum zum Nachdenken.“

Das Geschäft 2004 übernommen

Die Seniorchefin hatte den Laden 2004 übernommen. Im Geschäft war die 60-Jährige freilich schon länger. Im Einheitsjahr 1990 gab die gelernte Unterstufenlehrerin ihren Beruf auf und arbeitete an der Seite ihrer Eltern Gudrun und Rudolf Brand, die die vormalige Bäckerei Schleife zehn Jahre zuvor übernommen hatten. In den letzten Jahren führte ihre Tochter Susann Gabriel die Bäckerei, die auch Filialen in Neukieritzsch und Deutzen hat.

Anzeige

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kunden bedauern Schließung

Gegenwärtig herrscht Hochbetrieb in der Bäckerei. Und immer wieder hört Christine Drews von den Kunden, wie schade es ist, dass sie ihre Brötchen künftig woanders kaufen müssen. Dass die Familie das Geschäft dennoch aufgibt, hat aber mehrere Gründe. Es wären eine Reihe von Investitionen nötig, um die Technik zu erneuern. Zudem belastet die ausufernde Bürokratie, etwa die Bonpflicht, deretwegen für jede Semmel ein ordentlicher Kassenbon ausgedruckt werden muss. Wegen mangelnder Kundschaft aber schließen Brands nicht.

Früher 15 Leute beschäftigt

Im früheren Zeiten beschäftigte die Bäckerei 15 Leute. Die Mitarbeiter, macht die Seniorchefin klar, wissen aber längst schon, wo sie künftig ihre Brötchen verdienen. Chefin Susann Gabriel geht in die Pflege. „Sie freut sich schon“, sagt ihre Mutter. Die wird stundenweise arbeiten, „im sozialen Bereich“. Bis zur Rente sind es noch einige Jahre, „und wir sind keine Millionäre geworden“.

Präsent für die Kunden zum Abschied

Dennoch dürfte es ein eigenartiges Gefühl sein, den Laden am 24. Dezember für immer zu schließen. Die Kundschaft soll die Bäckerei in guter Erinnerung behalten. Alle Kunden erhalten am Heiligen Abend ein kleines Präsent.

Von Nikos Natsidis