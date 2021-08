In der Grundschule Espenhain dürfen Kinder kippeln und rennen

Rötha/ Espenhain

Als Doreen Monse vor zwei Jahren die Leitung der Grundschule in Espenhain übernahm, merkte sie schnell, dass die innerhalb der Stadt Rötha ein gewisses Schattendasein führte. Und auch jetzt sagt sie noch: „Ich muss mich gegen eine größere Schule behaupten“, und meint damit die Grundschule in Rötha.

Ein Schritt auf dem Weg zu mehr Aufmerksamkeit war gleich zu Beginn die suche nach einem Profil für ihre Bildungseinrichtung. Das war schnell gefunden. Einerseits, weil die Schule schon immer eine Hinwendung zum Sportlichen hatte, unter anderem mit dem so genannten Dörferwettkampf und dem Erntedanklauf. Zum anderen, weil die Stadt gerade mit einer größeren Kraftanstrengung die Sporthalle hatte sanieren lassen.

Bewegung in der Pause und beim Lernen

Seit 2019 arbeitete Monse mit ihrem Team daher auf den Titel „Bewegte Schule“ zu, den eine Forschungsgruppe der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig verleiht. „Es geht um Bewegung im Unterricht, beim Lernen und in der Pause“, fasst die Schulleiterin zusammen.

Schulleiterin Doreen Monse Klasse weist am Eingang der Grundschule Espenhain auf das Schild, dass die Bildungseinrichtung als „Bewegte Schule“ ausweist. Quelle: André Neumann

Bewegung in den Pausen wird seitdem unter anderem mit dem passenden Spielzeug gefördert, wozu eine gut gefüllte Kiste für den Pausenhof angeschafft wurde. Bei Regen darf die zweite Klasse in der Pause die Sporthalle nutzen, im Flur steht unter anderem ein Tischkicker und auch die Lichthöfe dürfen zur Bewegung genutzt werden.

Doreen Monse hält ihre Kolleginnen aber auch an, Bewegung in den Unterricht zu bringen. So ist es nicht mehr ungewöhnlich, wenn am Anfang und am Ende einer Stunde gesungen und getanzt wird. Und wenn die Aufmerksamkeit sinkt, helfen bei den Kleinsten so genannte Flitzi-Pausen: Dann dürfen die Mädchen und Jungen einfach mal im Gang hin und her sprinten.

Auch bauliche Defizite will die Schulleiterin angehen

Und selbst Kippeln ist erlaubt. Zwar nicht auf den normalen Stühlen, aber mit den zwanzig Hokkis, die die Schule angeschafft hat, und die von Klasse zu Klasse durchgereicht werden. „Dynamisches Sitzen“ nennt die Schulleiterin es, wenn die Kinder auf den Hockern mit gewölbte Standfläche im Unterricht sanft wackeln.

Mit dem Zertifikat, welches die Schule noch kurz vor den Ferien an der Eingangstür anbringen durfte, können jetzt unter anderem Fördermittel für Sportgeräte beantragt werden. Es gilt für ein Schuljahr, und es gibt eine zweite Phase, für die sich Doreen Monse mit der Grundschule Espenhain ebenfalls bewerben will.

In der Flitzi-Pause dürfen die Kinder durch die Gänge sprinten. Quelle: André Neumann

Das Profil für die Schule war nur ein Teil der Bemühungen um mehr Anerkennung innerhalb der Röthaer Bildungslandschaft. Auch baulich möchte Doreen Monse die Espenhainer Schule aus dem Dornröschenschlaf holen. Einiges, wie der Einbau neuer Fenster, sei zwar schon passiert. Und in den Ferien lässt die Stadt einen Klassenraum für die neue erste Klasse herrichten.

LRS-Kinder brauchen besondere Bedingungen

Allerdings reicht das der Schulleiterin nicht. Deswegen hat sie sich gemeinsam mit dem Bauamt die Grundschule in Kitzscher angesehen. Die ist mit der in Espenhain baugleich und wird von der Stadt gerade in mehreren Jahren umfassend saniert. Nach dem Vorbild stellt sich Doreen Monse auch für ihre Schule einen Sanierungsplan vor. Auch hier soll beispielsweise die Hausmeisterwohnung zur Garderobe umgebaut werden und bis 2023 möchte sie den Digitalisierungspakt umsetzen.

Hinzu kommt, dass Espenhain eine Stützpunktschule für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) im Landkreis ist, die besondere räumliche Voraussetzungen brauchen. „LRS-Kinder müssen normalerweise Einzelplätze haben“, sagt Monse. In Espenhain sei das bisher nicht möglich.

25 Erstklässler wird die Schulleiterin Anfang September begrüßen. Das bedeutet zwar eine ziemlich große Klasse, dennoch freut sie sich über den Zuspruch. Zeige der doch, dass Anstrengungen für die Schule und auch in die Arbeit mit Eltern fruchten. Unter anderem stellt sie fest: Kinder aus Oelzschau würden mittlerweile nicht mehr nach Belgershain abwandern, sondern in Espenhain eingeschult. Und das bestimmt nicht nur, weil man hier auf lustigen Hockern sitzen kann.

