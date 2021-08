In der Künstlerbude des Bad Lausicker Tübke-Schülers Falkenthal

Bad Lausick

Die Tür zu seinem Bad Lausicker Wohnatelier steht meistens offen. Wilfried Falkenthal mag es, wenn die Menschen vor dem Schaufenster in der Rochlitzer Straße 63 stehenbleiben, seine Bilder betrachten und sich fragen, wer wohl dieser „Neue“ in der Stadt ist.

Manchmal kommt es vor, dass Neugierige zu ihm hereinkommen und sich staunend umsehen. „Es könnten ruhig ein paar mehr sein“, lacht der 79-Jährige, der gern den Dialog mit den Menschen sucht. „Ich bin jeden Tag in meinem Atelier und arbeite oft so lange, bis die Rathausglocke abends zehn schlägt.“

Kunst ohne Erklärungen

Das Falkenthal’sche Atelier ist eine richtige Künstlerbude, urig, kreativ und inspirierend unter einer dicken, verzierten Holzbohlendecke. An den Wänden stapeln sich Bilder mit ganz unterschiedlichen Motiven, auf Tischen und Ablagen verteilen sich Farben, Pinsel und Paletten. Der Blick fällt auf ein Gemälde: Don Quichotte steht mit seinem Pferd Rosinante auf einer grasbewachsenen Eisscholle.

Es ist Falkenthals Art, das Thema Klimawandel darzustellen. Seine Kunst erschließt sich schnell, auf zwei, drei Blicke. „Was ich male, muss nicht umständlich erklärt werden wie bei vielen dieser modernen Bildern“, sagt der Diplom-Maler und Grafiker. Erklärungen und Deutungen sind nicht sein Ding, er zeichnet, was er empfindet und sieht.

Schon als Kind griff der Sohn eines Gemischtwarenhändlers am liebsten zu Pinsel und Farbe. Wilfried Falkenthal erinnert sich noch genau, wie er mit zehn Jahren bei seiner Großmutter am Tisch saß und einen Eisbären in der untergehenden Sonne auf einer Eisscholle malte. „Wer mir damals eine Freude machen wollte, schenkte mir Bücher, Buntstifte und Farben. Damit war ich glücklich.“

Im Wendejahr 1989 hat Wilfried Falkenthal dieses Hochzeitsbild „Der letzte Walzer“ gemalt. Quelle: Kathrin Haase

Aufgewachsen im brandenburgischen Baruth/Mark zog es den jungen Mann bald zum Germanistik- und Kunstpädagogikstudium nach Leipzig. Doch seine Professoren Hans Schulze und Frank Ruddigkeit hielten hier sein Talent für verschenkt und drängten ihn, in der Kunst weiterzumachen.

Falkenthal bestand die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und studierte unter renommierten Malern wie Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer, den Hauptvertretern der Leipziger Schule. Für den jungen Mann waren diese „Lehrjahre“ eine Art Lebensschule. „Ich musste lernen, mit Enttäuschungen umzugehen und immer weiterzumachen. Vor allem das erste Studienjahr unter Tübke war das intensivste und interessanteste überhaupt.“

Menschen und Landschaften

Der Vater einer Tochter zeichnet am liebsten Menschen, in allen Variationen. Porträts, Akte, Gruppen. Er schaut seinen Modellen in die Augen, beobachtet Mimik und Gestik, versucht, deren Wesen zu verstehen. Ebenso liebt er Landschaften, die Toscana und Maritimes.

In seinem Gemälde „Das kleine Rasenstück“ verewigt der 79-Jährige die Gegend um Haselbach als auch die Böhlener Hochfackel. „Der letzte Walzer“, ein Hochzeitsbild aus dem Jahr 1989, lässt im Hintergrund Szenen aus Leipzig erkennen.

Bekannt geworden ist der einstige Brandenburger vor allem für sein Ölgemälde „Brigadebad“ aus dem Jahr 1976. Auf der VIII. Kunstausstellung der DDR in Dresden rief es das Wohlwollen der Kunstwissenschaftler hervor. Weitere Ausstellungen bestritt er in Bulgarien, Rostock, Eisleben, Leipzig und beim Mitteldeutschen Rundfunk.

„Das Brigadebad“ aus dem Jahr 1976 ist eines seiner prominentesten Gemälde: Wilfried Falkenthal hat es erstmals auf der VIII. Kunstausstellung der DDR in Dresden präsentiert. Quelle: Kathrin Haase

Mit Katerchen in Bad Lausick angekommen

Seit zwei Jahren lebt Wilfried Falkenthal mit seiner Frau Constanze in Bad Lausick. Leipzig – für ihn Wahlheimat seit 57 Jahren – war dem Paar zu laut, hektisch und teuer geworden. „Wir haben uns was Ruhiges gesucht“, sagt die Chemielaborantin, die mit ihrem Mann gern per Fahrrad die nähere Umgebung erkundet. Selbst ihr Katerchen hat den Umzug aufs Land gut verkraftet. „Er sitzt gemütlich auf seiner Bank und blickt auf seinen Harem“, lacht der glückliche Katzen-Papa.

Am Sonnabend, 14. August, öffnet in der Zwenkauer Lehmhaus-Galerie eine neue Schau mit Werken des Bad Lausicker Künstlers. Unter dem Titel „Comme il vous plaira“ (Wie es euch gefällt) sind bis zum 18. September 38 Bilder von Falkenthal zu sehen. Die Vernissage beginnt 19 Uhr. „Ich wünsche der Galeristin Catherine Scholz und mir eine erfolgreiche und angenehme Ausstellung“, freut sich der Künstler auf die gemeinsame Herausforderung.

Von Kathrin Haase