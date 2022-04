Rochlitz/Breitenborn

Landwirtschaft wird auf dem Hausmann-Hof in Breitenborn seit mehr als 300 Jahren betrieben, mindestens. Die Jahreszahl 1702 über dem Türsturz des Wohnhauses verweist darauf. Wurde Jahrhunderte geackert, wie es üblich war, ist Daniel Hausmann derjenige, der sich rückbesinnt und konsequent auf Bio setzt. Das Gemüse, das in den Folientunneln wächst, vermarktet er im Abonnement vor allem in Leipzig, und er verkauft es in dem kleinen Hofladen.

Familien-Tradition unter Bio-Vorzeichen

„Es ist wie ein großer Garten. Wir bauen all das an, was in einem Garten wächst – nur in einem größeren Maßstab“, sagt Daniel Hausmann. Seit 2016 betreibt er mit seiner Mutter Jana Hausmann biologische Landwirtschaft auf jenem Hof, der seit Generationen in Familienhand ist. Hinter den Gebäuden am nordöstlichen Dorfrand geht der Blick weit über die Fluren in Richtung des Frelsbachtals. Große Folienzelte schützen die Gemüsekulturen.

Äcker und Wiesen ziehen sich einen Hang hinauf. Eine uralte Obstallee, eine Streuobstwiese, durch junge Stämme ergänzt. Begrenzend ein kleiner Bauernwald. „In 20 Jahren hätte keiner wieder neu angefangen. Den Betrieb fortzuführen, war richtig. Das Teuerste, was es brauchte, war die eigene Arbeitskraft“, blickt der 31-Jährige ein rundes Jahrzehnt zurück. Vater Jens Hausmann war 2012 gestorben. Die Zukunft des Hofes, den der Großvater Rolf nach der Wende aus der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, herausgelöst und wieder flott gemacht hatte, war plötzlich ungewiss. Daniel Hausmann musste eine Entscheidung treffen.

Daniel Hausmann mit Helfer Oskar Mahlke auf einem RS09-Geräteträger. Quelle: Jens Paul Taubert

Statt Pfleger nun Biobauer

„Ich machte gerade eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, wollte in die soziale Richtung“, erzählt Daniel Hausmann. Er sattelte um, studierte an der Fachhochschule Eberswalde Öko-Landbau und Vermarktung. Parallel dazu stellte er in Breitenborn, wo Vater und Großvater auf konventionelle Art Rinder gehalten und Getreide produziert hatten, die Weichen hin zu einer biologischen Erzeugung.

Zwei Jahre braucht der Boden, um den neuen Anforderungen zu genügen. Als Hausmann 2016 seinen Abschluss machte, konnte er gemeinsam mit seiner Mutter starten. Die gab dafür ihre Tätigkeit in einer Bäckerei auf. Inzwischen zählt das familiäre Unternehmen vier Festangestellte und greift auf Mini-Jobber zurück, häufig junge Leute aus der Großstadt, die hier für eine Zeit mit zupacken.

Geithainer Bäckerei verarbeitet Dinkel

Wurde zuerst auf einem bescheidenen halben Hektar unter einem Zelt mit dem Anbau verschiedenster Gemüse begonnen, wird inzwischen die sechsfache Fläche bestellt. Hier wächst, was die Natur im Jahreslauf an Vitaminhaltigem zu bieten hat – beginnend mit diversen Salaten über Spitzkohl, Brokkoli, Mangold im Frühsommer, die sommerlichen Fruchtgemüse bis hin zu Rettich, Pastinaken und Grünkohl, die noch im Winter geerntet werden können.

Summa summarum 50 Sorten. Den Getreideanbau habe er dennoch beibehalten, sagt Hausmann: „Das ergänzt sich gut, und die Maschinen sind besser ausgelastet.“ Dinkel, Hafer, Roggen, Weizen, Lupinen werden an Aufkäufer geliefert; eine kleine Menge verarbeitet die Geithainer Bäckerei Claus zu kräftigem Brot.

Blick auf die Hofgebäude: Der Umbau läuft, doch die Landwirtschaft geht vor. Quelle: Jens Paul Taubert

Abo-Kisten sind in Leipzig der Renner

Ob Rucola oder das winterharte Blattgemüse Postelein, ob Blumenkohl oder Aubergine, ob Fenchel oder Kartoffeln (die es hier in 20 Sorten gibt): Für die Verbraucher im Großraum Leipzig befüllen Hausmanns Abo-Kisten. Die können wöchentlich, aller 14 Tage oder auf Zuruf geordert werden. „Wir informieren zu Wochenbeginn, was aktuell zur Ernte ansteht, und dann können uns die Leute sagen, was sie mögen“, erklärt Daniel Hausmann das Prinzip: „Sie bekommen Vielfalt, probieren auch Gemüse, die sie nicht kennen, und alles ist frisch, weil wir es erst am Tag zuvor geerntet haben.“ 95 Prozent des Absatzes erfolgt auf diese Weise. Der Vertrieb über eine Marktschwärmerei in Chemnitz blieb ein Versuch: zu aufwendig. Sich an der soeben gegründeten Marktschwärmerei im benachbarten Geithain zu beteiligen, fehlt es schlicht an der Ware: „Wir sind zurzeit gut ausgebucht.“

Schließlich muss noch etwas bleiben für den Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag geöffneten Hofladen. Eingerichtet ist der samt Packraum im einstigen Kuhstall. In dem Gewölbe ist es auch an heißen Tagen angenehm kühl. Neben dem, was auf den Hausmann’schen Beeten reift, gibt es hier auch, was andere Höfe in der Umgebung erzeugen, ergänzt durch Waren aus dem Naturkost-Großhandel.

Von Ekkehard Schulreich