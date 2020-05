In vier Wochen zum Haus – neues Unternehmen montiert in Trages nach Baukastenprinzip

Kitzscher/Trages

Mitten in der Corona-Krise eröffnet ein Bauunternehmer im Kitzscheraner Ortsteil Trages ein neues Unternehmen. In einer Halle zwischen dem Dorf und der gleichnamigen Halde montiert er Häuser. Holzhäuser, die im Baukastensystem aus hochwertigen OSB-Platten zusammengebaut werden.

Mario Drogies ist 46 Jahre alt, wuchs in Großpösna auf und lebt mit seiner Familie in Dreiskau-Muckern. Eigentlich ist er Fahrzeugschlosser. Über eine große Baufirma, für deren Fuhrpark er arbeitete, kam er mit dem Bauhandwerk in Berührung, bis er sich 1999 mit einer Baufirma selbstständig machte.

Irgendwann kam er in Kontakt mit der Nürnberger Firma Balazs Komforthaus. Die bietet seit zwei Jahrzehnten Häuser aus OSB-Platten an und brauchte einen neuen Montagebetrieb. Drogies wollte es versuchen und brauchte erst einmal eine geeignete Betriebsfläche, möglichst mit Montagehalle.

„Es sah aus wie im Dschungel“

Die fand er am nordwestlichen Zipfel von Trages. „Das war die ehemalige Werkstatt des Kraftwerkes Thierbach“, sagt Drogies, der die Halle und das Gelände vor rund zweieinhalb Jahren mietete. Die Halle habe seit fast 30 Jahren leer gestanden, das Gelände sei zugewachsen gewesen. „Wie im Dschungel“ habe es hier ausgesehen.

Zwei Module können derzeit gleichzeitig gefertigt werden, eins in der Halle, das andere draußen. Quelle: André Neumann

Bis zu diesem Jahr wurde aufgeräumt, gerodet, Ordnung gemacht. So dass es jetzt zwar immer noch nicht besonders schön aussieht, aber funktionell ist. Und es dauerte: Eigentlich sollte alles schon viel früher fertig sein, wollte Drogies schon vor einem Jahr in Trages beginnen. Deswegen ist er froh und dankbar, dass seine Partner, vor allem die Handwerker, zu ihm gehalten und gewartet haben.

In die Halle passt ein Haus-Modul, ein zweites steht auf dem Freigelände auf Stützen. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Küche fürs Personal und ein Büro. Die Firma, mit der Mario Drogies in Trages Häuser bauen will, heißt schlicht und einfach: Drogies Modulhaus. Ein dritter Montageplatz soll noch hinzukommen.

Höchstens vier Wochen für ein Haus

Vorläufig hat er zwei Angestellte und mehrere Handwerker als Subunternehmer. Die arbeiten gerade am ersten Haus. Zwei Module werden zu einem kompakten Flachbau zusammengefügt und mit Tiefladern zu einem Kunden nach Haßfurt bei Nürnberg gebracht.

Mario Drogies (r.) mit Elektromeister Uwe Schumann. Quelle: André Neumann

Wenn die Probephase vorüber ist und alles optimal läuft, sagt Drogies, „dann brauchen wir höchstens vier Wochen für ein Haus“. In der Zeit werden die zugeschnitten angelieferten Platten montiert, Leitungen für die Medien verlegt, Dach, Wände und Fußböden fertig gemacht. Außerdem werden Türen, Fenster und Heizung eingebaut, alles so weit, wie es der Kunde bestellt.

Tieflader bringt fertiges Haus zur Baustelle

Die Module können nebeneinander oder winklig oder auch übereinander zusammengefügt werden, auch andere Dachformen sind möglich. Auf der Baustelle muss das Haus nur noch auf die Fundamente und die vorbereiteten Anschlüsse im Boden gestellt werden. Drogies vergleicht die Bauweise mit der, die man aus Amerika kennt: Bei Bedarf könne man das Haus für einen Umzug wieder abbauen, auf Tieflader verfrachten und an einen anderen Ort mitnehmen.

Drogies selbst denkt derzeit natürlich nicht an einen Ortswechsel. Hier am Rand von Trages könne er sich verwirklichen. Zumal, und dabei deutet er auf die bewaldete Halde, deren Flanke nur ein paar Meter weiter ansteigt: „Der Arbeitsplatz hier ist doch fast wie im Urlaub.“

Von André Neumann