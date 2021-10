Wie soll die Region des heutigen Tagebaus Profen nach dem Kohleausstieg aussehen? Dazu gibt es jetzt ein Entwicklungskonzept, dessen Ergebnisse am 10. November im Pegauer Volkshaus vorgestellt werden. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung per Mail ist bis nächste Woche notwendig.

Der Tagebau Profen – was soll hier einmal entstehen? Darum geht es in einer Informationsveranstaltung am 10. November in Pegau. Quelle: LVZ-Archiv