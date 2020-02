Ingenieurbüro übernimmt traditionsreiches Geschäftshaus in Rötha

Rötha

In Rötha wird einem mehr als 100 Jahre alte Wohn- und Geschäftshaus wieder Leben eingehaucht. Das Gebäude in der Rathausstraße 14 stammt von 1905 und war ab 1927 fast 90 Jahre lang eine Fotodrogerie beziehungsweise zuletzt ein Fotogeschäft der Familie Geuther. Jetzt wurde die Fassade im Erdgeschoss zum zweiten Mal umgebaut. Seit dem Jahresanfang beherbergt das Haus ein Ingenieurbüro.

Das Ingenieurbüro W&B Engeneering von Jens Benndorf und Elmar Weise existiert seit 19 Jahren. Bisher hatte es sein Domizil in gemieteten Büros in der Böhlener Werkstraße in der ehemaligen Poliklinik. „Wir hatten schon lange mit etwas Eigenem geliebäugelt“, sagt Jens Benndorf. Dann stießen sie auf das Haus in Rötha.

Fotogeschäft schloss Ende 2015

Das wurde zum Kauf angeboten, nachdem das Fotogeschäft Ende 2015 für immer geschlossen worden war. „Das Haus ist für eine Familie zu groß und für einen Investor zu klein“, schätzt Benndorf ein. Das Ingenieurbüro nutzt zwei der drei Etagen und bietet im Obergeschoss eine großzügige, familientaugliche Mietwohnung an. „Man spürt“, sagt Benndorf, „dass sich das Haus immer in Privatbesitz befand. Es ist zwar nicht top saniert, aber es wurde gut erhalten.“

Jens Benndorf (r.) und Elmar Weise mit den Umbauplänen aus den 1930er Jahren. Quelle: André Neumann

Bevor W&B einzog, ließ das Büro das Haus innen sanieren und im Erdgeschoss die Fassade umbauen. Das geschah zum zweiten Mal in der fast 115-jährigen Geschichte. Ansichten aus den ersten Jahren zeigen das Gebäude mit einer klassischen Fensterfront im Erdgeschoss, mit Verzierungen und einer Inschrift. Gebaut worden sei das Haus im Jahr 1905 nämlich zunächst als Wohnhaus, haben Weise und Benndorf alten Unterlagen entnommen.

Jetzt wieder klassische Fenster im Erdgeschoss

Erst später, vermutlich in den 1930er Jahren, seien für die Fotodrogerie, die Ernst Geuther 1927 eröffnet hatte, im Erdgeschoss die Schaufenster eingebaut worden. Die gab es dort bis vor Kurzem. Nach dem Umbau befinden sich nun auch im Erdgeschoss wieder klassische Fenster, allerdings ohne den Zierrat der Gründerjahre. „Wenn wir irgendwann die gesamte Fassade sanieren sollten, dann würden wir so etwas gern wieder versuchen“, sagt Jens Benndorf.

Das Bild zeigt das Haus in der Rathausstraße 14 in Rötha vor dem Einbau eines Schaufensters im Erdgeschoss. Quelle: privat

Seit Anfang des Jahres ist W&B Engeneering offiziell ein Röthaer Unternehmen. Es arbeitet in den Bereichen Statik und Brandschutz. Jens Benndorf ist als staatlich bestellter Brandschutz-Prüfingenieur deutschlandweit unterwegs. Er arbeitete unter anderem an der Grundschule Borna-Nord mit und für Sanierungen von Gebäuden des Bistums Fulda. Im Bereich Statik hat W&B beispielsweise an Plänen für Wohnhäuser in Leipzig und für Chemieanlagen in Schkopau mitgearbeitet.

Von André Neumann