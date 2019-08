Elstertrebnitz

Zu einer Landpartie hatte sich vor wenigen Tagen die Handwerksinnung der Informationstechniker am Sporthaus in Elstertrebnitz getroffen. Als erstes steuerte der Bus das technische Kulturdenkmal Eisenmühle in Elstertrebnitz an.

Spannender Rundgang durch die Musikinstrumente-Ausstellung

Dort warteten die Hausherren Anne-Sabine und Jost W. Mucheyer bereits auf ihre Gäste und führten sie über das Gelände. Wasserkraft, Stromerzeugung, Eisenpulver-Herstellung und die geliebte Musikinstrumente-Sammlung standen auf dem Plan. Beiläufig wurde über die alte Technik der Lochplatte gefachsimpelt – ein spannendes Thema für die Handwerksmeister.

Im Museum gab es dann die schönsten Spieldosen, Handorgeln bis Orchestrion und die Vorgänger von Grammophonen zu bestaunen. Als sich einige „Platten“ in den Geräten drehten und bekannte Melodien erklingen ließen, mussten Günter Wagner und Peter Bücheler spontan mitsingen.

Der Zeitplan rief und der Bus fuhr im Dauerregen nach Thüringen. Stopp war in Zipsendorf ( Meuselwitz) zum Mittagessen und dann in Würchwitz, um den bekannten Milbenkäse zu probieren. Zur Kaffee- und Kuchenzeit wurde im sachsen-anhaltinischen Trebnitzer „Beeren- und Straußenhof“ eine Pause eingelegt. Die Drei-Länder-Rundreise endete für die Teilnehmer nicht nur mit vielen neuen Erfahrungen, sondern mit einem deftigen Abendessen und munteren Plausch im Sporthaus Elstertrebnitz.

Insgesamt 15 Mitgliedsbetriebe stellen Mitglieder der Innung

Laut Innungsobermeister Harald Krause gehören der Innung derzeit 15 Mitgliedsbetriebe an – von Borna bis Liebertwolkwitz. Der Jüngste unter ihnen ist Michael Bücheler aus Groitzsch und der Älteste im Bunde Günter Wagner, 75, aus Pegau. Er hatte auch die Idee für den gemeinsamen Ausflug.

Michael Bücheler, Jahrgang 1971, betreibt sein Geschäft seit mittlerweile zehn Jahren. Mit 34 Jahren setzte sich der gelernte Instandhaltungsmechaniker nochmals auf die Schulbank. Seinen Lehrberuf Elektroniker, Fachrichtung Energie- Gebäudetechnik, beendete er als Geselle.

Drei Jahre später, im März 2009, konnte Bücheler den Meisterbrief als „Meister des Elektrotechnikerhandwerks“ vorweisen. Kurz darauf eröffnete er sein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 51. „ Michael war ein guter und mein letzter Lehrling“, sagte wehmütig sein Lehrmeister und Ehrenobermeister der Innung, Günter Wagner.

Seit zehn Jahren betreibt Michael Bücheler sein Geschäft in der Groitzscher Bahnhofstraße. Er ist der Jüngste in der Innung der Informationstechniker. Quelle: Mathias Bierende

„Zehn Jahre sind es jetzt schon und es läuft“, erklärte der Groitzscher stolz. Sein Leitsatz lautet: „Alles, was einen Stecker beziehungsweise Kabel hat, kann repariert werden“. So nimmt der Fachmann unter anderem Fernseh-, Video-, Hifi- und Sat-Anlagen, Elektrogeräte und Nachtspeicherheizungen in die Hände, um sie wieder fit zu machen.

Von Mathias Bierende