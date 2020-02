Böhlen

Eingebrochen wurde über das vergangene Wochenende im Ärztehaus in Böhlen. Der Einbruch in das Gebäude in der Röthaer Straße wurde am Sonntag Nachmittag festgestellt. Die Täter gelangten nach Polizei-Informationen auf bisher ungeklärte Weise ins Haus, durchsuchten die Räume und stahlen Geld. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Von es