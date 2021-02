Ins Eis eingebrochen: Feuerwehr Borna rettet drei Huskys

Borna

Die steigenden Temperaturen sind drei jungen Hunden in Borna zum Verhängnis geworden. Sie waren am Donnerstagmittag auf der Adria ins dünn gewordene Eis eingebrochen und mussten mithilfe der Feuerwehr gerettet werden. Der Notruf ging gegen 13 Uhr bei den Kameraden in Borna ein, die sofort ausrückten. „Allerdings war der Ort nicht einfach zu finden“, erklärt Kai Noeske, Bornas Stadtwehrleiter, der bei dem Einsatz dabei war. Das Unglück habe sich zwischen der Fischzucht Etzold und dem Surfclub abgespielt.

Als die insgesamt 24 Mann starke Truppe (vor Ort waren auch die Zedtlitzer Einsatzkräfte) ankam, waren bereits zwei der drei Huskys schon wieder ans Ufer geschwommen. „Sie konnten sich alleine retten. Aber dem dritten Hund ist das nicht gelungen“, schildert Noeske den Ablauf. Weshalb zwei Kameraden im Überlebensanzug selbst aufs Eis mussten. „Beide sind selbst eingebrochen, aber das war in Anbetracht der dünnen Eisschicht vorab zu erwarten“, betont der Stadtwehrleiter. Zusätzlich seien drei Mann mit einem Schlauchboot rausgefahren, um zum Tier zu gelangen und das Eis ringsum zu zerbrechen. „Zum Laufen war das Eis zu dünn, aber zum Zerhacken dann doch noch recht dick.“

Mit Schlauchboot und Überlebensanzügen ging es zu den Hunden, die ins Eis eingebrochen waren. Quelle: Kai Noeske

Die Kameraden holten das unterkühlte und mittlerweile auch schwache Tier schließlich ins Boot, wickelten es in eine Decke und sprachen behutsam auf den Vierbeiner ein. Die am Ufer gebliebenen Einsatzkräfte zogen das Boot dann an Land. Mit dem Hinweis an die Besitzer der drei Huskys, die Tiere möglichst schnell einem Tierarzt vorzustellen, verließen die Feuerwehrleute dann den Einsatzort.

Von Julia Tonne