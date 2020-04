Interesse an Kleingärten steigt in Borna und Rötha

Borna

Die Corona-Krise hat auch positive Folgen. Zumindest für die Kleingartenvereine im Leipziger Land. Dort ist das Interesse an einem kleinen grünen Refugium in den letzten Wochen gestiegen, wie Ulrike Gebhardt, die Geschäftsführerin des Regionalverbandes der Kleingärtner Borna/ Geithain/ Rochlitz, sagt. Damit verstärke sich ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu verzeichnen sei.

Zunehmendes Interesse in Corona-Zeiten

Zwar nehme die Attraktivität von Kleingärten im Frühjahr ohnehin zu. Geschäftsführerin Gebhardt geht aber davon aus, dass das zunehmende Interesse an Kleingärten auch mit den Beschränkungen durch Corona zusammenhängt. Es könne deshalb von einem gewissen Corona-Effekt gesprochen werden. Vorbei scheinen die Zeiten, als die Kleingartenvereine über Leerstand klagten.

Eine der wenigen Freizeitmöglichkeiten in Borna und anderswo

Für die überzeugte Kleingärtnerin mit Laube und Beeten im „Gärtnersgrund“ in Borna eine logische Entwicklung. „Jetzt sind alle froh, wenn sie eine Kleingarten haben.“ Das sei eine der wenigen Freizeitmöglichkeiten, die noch geblieben sind.

Leipziger kommen nach Böhlen und Rötha

Bisweilen gehe der Bedarf sogar über die Möglichkeiten einzelner Kleingartenvereine hinaus, so Ulrike Gebhardt mit Blick auf die Anlage „Bergmanns Erholung“ in Kitzscher. Die Vereine in Borna seien ohnehin gut belegt. Zu den „neuen“ Kleingärtnern gehören längst auch Leute, die von weiter her kommen, speziell aus der Großstadt Leipzig. Das gelte besonders für die Sparten „Erholung“ und „Sonnenschein“ in Rötha oder in Böhlen für die Anlage „Am Streitteich“. Bei den Interessenten handle es sich oft um junge Familien mit Kindern.

22 Vereine in Borna

Zum Regionalverband der Kleingärtner Borna/ Geithain/ Rochlitz gehören 94 Vereine mit insgesamt etwa 6000 Mitgliedern. In Borna gibt es 22 Vereine mit etwa 2000 Mitgliedern.

Wer Interesse an einem Kleingarten hat, kann sich unter der Telefonnummer 03433/20 17 17 melden.

Von Nikos Natsidis