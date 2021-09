Interkulturelle Woche startet im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig/Grimma

Ein vielfältiges Programm haben Akteure auf den Weg gebracht und sind dem Aufruf der Lokalen Partnerschaft für Demokratie Landkreis Leipzig (LPD) gefolgt: Vom 24. September bis 3. Oktober werben sie während der Interkulturellen Woche 2021 für mehr Toleranz und Vielfalt. Die bundesweite Aktionswoche regt an, sich auszutauschen, gegen Vorurteile und Diskriminierung jeglicher Art einzustehen, so LPD-Sprecherin Melanie Jungmann.

Präsident des Kreissportbundes ist Schirmherr

Dieses Jahr konnte Andreas Woda, Präsident des Kreissportbundes, als Schirmherr gewonnen werden. Mit über 42.000 Mitgliedern sind die 334 Sportvereine im Landkreis Leipzig - organisiert unter dem Dach des Kreissportbundes - die größte bürgerschaftliche Organisation im Landkreis. Für Woda ist die Aufgabe eine Herzensangelegenheit, denn ohne die Vielfalt und gelebte Toleranz und Offenheit gehe es in unserer Gesellschaft und im Sport nicht, betont er. „Die Vereine sind vor allem in ländlichen Regionen der soziale Mittelpunkt und schließen niemanden aus. Es ist also jeder herzlich willkommen, mitzumachen. Über den Sport gelingt es, Unsicherheiten im Umgang mit Anderen abzubauen und die Menschen zu beteiligen und sie damit nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren.“

Kreissportbundpräsident Andreas Woda (l.) – hier bei der jüngsten Sportlerehrung des Landkreises Leipzig in der Muldentalhalle Grimma - fungiert in diesem Jahr als Schirmherr der Interkulturellen Woche. Quelle: Thomas Kube

Veranstaltungsreihe im Landkreis Leipzig seit zehn Jahren

Bereits seit zehn Jahren findet die Veranstaltungsreihe im Landkreis Leipzig statt. Ganz nach dem diesjährigen Motto „#offen geht“, öffnen unter anderem der Verein Bon Courage in Borna und die Volkshochschule ihre Türen. Musikalische Brücken baut der Polenzer Verein Einigkeit 4 am 2. Oktober mit dem Hoffest „Musik der Welt“. Die Diakonie Leipziger Land lädt am 1. und 2. Oktober. zur Buchlesung von „Pembo“ der Autorin Aysse Bosse sowie zu Konzert, Theater und Open-Air-Kino ins Kinder- und Jugendhaus Come-In in Grimma. Ob beim Interhotel der Filmwerkstatt Zwenkau oder auf der Suche nach „Coolen Zitaten“ für Respekt im Jugendhaus Borsdorf, jedermann ist eingeladen, neue Perspektiven kennenzulernen und in andere Kulturen einzutauchen.

Auftakt im Soziokulturellen Zentrum Grimma

Mit der Eröffnungsveranstaltung am 24. September im Soziokulturellen Zentrum Grimma (Colditzer Straße 30) findet die Interkulturelle Woche 2021 ab 16 Uhr ihren Auftakt. Akteure und interessierte Besucher werden unter anderem von Schirmherr Andreas Woda begrüßt. Ab 18 Uhr wird der Film „Wir sind jetzt hier - Geschichten über das Ankommen in Deutschland“ von Niklas Schenck gezeigt, der sehr persönliche und bewegende Einblicke in das Leben von in Deutschland lebenden Geflüchteten biete, so Jungmann abschließend.

Das ganze Programm ist abrufbar unter www.demokratie-leben-lkl.de/.

Von lvz