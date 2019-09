Internationales Festival: NCN beginnt in Deutzen

Neukieritzsch

Zweiundsechzig Bands auf vier Bühnen, bis zu 2500 Besucher und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht: Am Donnerstag beginnt inDeutzen das jährliche Festival Nocturnal Culture Night (NCN). Beim so genannten Warm up legen am Donnerstagabend auf der Kulturbühne – so heißt beim NCN die Bühne am Grillplatz – mehrere DJs auf, und es gibt die ersten beiden Konzert Acts:

Deutsche Bank (22.30 Uhr) ist eine Elektro-Pop-Formation aus Schweden, The Negative Bias (23.30 Uhr) ist ein musikalisches Soloprojekt, bei dem Industrial, Techno und visuelle Kunst als psychedelischer Trip aufeinander treffen. Womit die musikalische Bandbreite des Festivals schon einmal ziemlich gut abgedeckt wird. „Von Akustik bis zu harten elektronischen Klängen“, so beschreibt es Festival-Veranstalter Holger Troisch.

Stammgäste lieben das Gelände und die Atmosphäre

Der auch vor dieser mittlerweile schon 14. Auflage des NCN noch lange nicht darüber nachdenken mag, wie lange es diese Veranstaltung noch geben wird. Das hat für ihn vor allem mit der Atmosphäre in diesem Park, dem Wald mit Lichtungen und angrenzendem See zu tun. Troisch, der persönlich auch eine ganz besondere Hinwendung zu den aus Weiden geflochtenen Dino-Skulpturen im Park verspürt, spricht vom „Ankommen in einer Location, in der man den Alltag vergessen kann, in der man die Zeit stillstehen lassen kann“.

Mittlerweile sei das auch für die Besucher das Wichtigste am NCN, hat Troisch beobachtet. Vielen von denen gehe es um den Park, um die Atmosphäre und darum, auf dem Festival Freunde zu treffen. Das Line up, also die Liste der Künstler, stehe tatsächlich an zweiter Stelle.

Heaven 17 und Laibach geben sich auf dem NCN die Ehre

Weswegen der Veranstalter auch nicht unbedingt große, bekannte Namen präsentieren muss. Was wiederum der Strategie eines unabhängigen Festivalveranstalters entgegenkommt, „nicht unbedingt um jeden Preis den Gage-Forderungen der Künstler nachzugeben“, wie Troisch andeutet.

Doch natürlich sind unter den 62 Künstlern auch Namen mit Wohlklang in der Szene. Heaven 17 (8. September, 17.30 Uhr, Amphibühne) zum Beispiel. Das legendäre Synthiepop-Duo lässt die 80er Jahre aufleben. Oder Laibach (7. September, 22.45 Uhr, Amphibühne). Die slowenische Band war 2014 schon einmal in Deutzen und spielt nur noch höchst selten auf Festivals.

Mit dabei ist zum zweiten Mal auch Joachim Witt (6. September, 21.10 Uhr, Weidenbogenbühne). Der 70-Jährige ist ein Kind der Neuen Deutschen Welle (Der Goldene Reiter), verschwand dann in der Versenkung und schaffte 1998 mit der Platte „Bayreuth I“ ein grandioses Comeback. Jetzt, wieder gut 20 Jahre später, wird er in Deutzen ein Revival mit Stücken dieser Platte zelebrieren.

Joachim Witt, hier bei einer Veranstaltung im Leipziger Gewandhaus. Quelle: André Kempner

In Deutzen spricht man ob des häufig schrillen Aufzugs der Fans von elektronischer Musik aller Spielarten immer noch neugierig und beinahe liebevoll von „den Schwarzen“, die da kommen. Und für vier Tage „das ganze Dorf besetzen“. Denis Müller meint auch das keineswegs abfällig, sondern im Gegenteil anerkennend, denn er staunt, wie sauber es in Deutzen nach dem Festival immer bleibe.

Und die Leute seien gut drauf, „man kann sich wunderbar mit denen unterhalten“, schwärmt der junge Papa, der in diesem Jahr leider nicht selbst aufs Festival gehen kann, weil er sich an diesem Wochenende um Töchterchen Jasmin kümmern muss. Mit ihr im Kinderwagen hätte er zumindest den Mittelaltermarkt besuchen können, doch der ist aus dem Festival gestrichen worden, was etliche Deutzener bedauern.

Veranstalter Holger Troisch begründet das mit der Sicherheit auf dem Gelände. Mit dem Markt könne man die Auflagen für Flucht-, Rettungs- und Sanitäterwege nicht gewährleisten, sagt er.

Internationale Musiker, Besucher und Helfer

Das NCN in Deutzen ist in jeder Hinsicht international. Nicht nur, weil unter den Zelt- und Bühnenbauern auch osteuropäisch gesprochen wird. In diesem Jahr wurden Tickets nicht nur aus ganz Europa bestellt, sondern auch aus Argentinien, Slowenien, Weißrussland, und China. Und die Musiker kommen ohnehin aus der ganzen Welt.

Dass darunter vergleichsweise viele Skandinavier sind, hat wieder mit persönlichen Erfahrungen des Veranstalters zu tun. „Ich habe ein Herz für die Nordländer“, sagt Troisch. Das seien sehr angenehme Zeitgenossen, und mit den Bands von dort sei die Zusammenarbeit besonders unkompliziert.

Von André Neumann