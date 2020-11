Internationales Paar belebt Bisonfarm in Neukieritzsch neu

Neukieritzsch

In Neukieritzsch ist mitten in der zweiten Corona-Welle eine neue Gaststätte an den Start gegangen. Zwei Wochen nach der Eröffnung musste sie wegen des Teil-Lockdowns schon wieder schließen. Die Betreiber wollen dennoch durchhalten, schließlich sind sie extra aus London nach Neukieritzsch umgesiedelt, um hier die Buffalo Ranch neu zu beleben.

Die Farm mit Wohnhaus und Grillhütte an der Straße zwischen Neukieritzsch und Lippendorf stand seit gut einem halben Jahr leer. Der vorhergehende langjährige Betreiber hatte sie aufgegeben und das Gelände, welches an das Tagebau-Abbaufeld Peres grenzt, an das Bergbauunternehmen Mibrag verkauft.

Eine internationale Familie in Neukieritzsch

Mit Daniel Wedel (45) und Mariann Kulcsar (40) ist eine internationale Familie nach Neukieritzsch gekommen. Er ist Deutscher und stammt aus Leipzig. Sie ist im Südosten von Ungarn aufgewachsen und hat mehrere Jahre in der Schweiz studiert und gearbeitet. Kennengelernt haben sie sich schließlich in England, wohin der Leipziger 1997 gegangen war, eigentlich um dort in seinem Beruf als Bäcker zu arbeiten.

Doch dann bekam Daniel Wedel eine Mehlallergie und sattelte auf Gastronomie um. Bis zu ihrem Umzug nach Deutschland leiteten beide in London drei deutsche Restaurants. Gerade als die Unsicherheit wegen des Brexits, der kein weicher werden dürfte, immer größer wurde, erzählte ihnen eine Bekannte von der Ranch in Neukieritzsch, für die die Mibrag einen neuen Betreiber suchte.

Gaststätte durfte nur zwei Wochen offen sein

Die Familie ergriff die Chance, kehrte der Insel den Rücke und tauschte ihre Wohnung in der Weltmetropole London gegen das Blockhaus am Rande von Neukieritzsch. Ihre sechsjährige Tochter spricht drei Sprachen und geht in Neukieritzsch in den Kindergarten. Der 16-jährige Sohn bleibt in London, um dort seine Ausbildung zu beenden.

Die neuen Betreiber wollen auf der Buffalo Ranch die Gastronomie stärker in den Vordergrund rücken. Die Grillhütte als Restaurant mit neu eingebauter Bar sei in den zwei Wochen, die sie seit Mitte Oktober offen sein konnte, schon gut angekommen. Die Speisekarte ist klein, dafür wird alles vor den Augen der Gäste auf dem Grill zubereitet.

Spezialität ist der Buffalo Ranch Burger mit 200 Gramm Bisonfleisch. Aus dem wertvollen Fleisch gibt es auch eine Bratwurst und natürlich Steak. Für die Getränkekarte fand Daniel Wedel auch einen Buffalo Whiskey aus den USA.

Passendes Getränk: Whiskey mit Bison. Quelle: André Neumann

Bison-Herde soll aufgebaut werden

Wer das alles probieren will, muss nun leider warten, bis Gaststätten wieder öffnen dürfen. Bis dahin gibt es Bison-Produkte nur im Hofladen, und die neuen Betreiber zeigen werktags um die Mittagszeit mit einem Imbissangebot aus der Gulaschkanone, dass wieder Leben auf der Ranch eingezogen ist.

Eine Bison-Kuh mit Nachwuchs. Auf der Buffalo Ranch in Neukieritzsch wollen die neuen Betreiber wieder eine Herde aufbauen. Quelle: Thomas Kube

In den nächsten Tagen wird es sogar noch lebendiger. Daniel Wedel erwartet fünf Bisonkühe. Die kommen, wie auch die frischen Fleischprodukte, von der Ditlevsdal Bison Farm in Belgien, die mit rund 400 Tieren als die größte Europas gilt. Im Januar sollen noch eine Kuh und ein kräftiger Bulle auf der zwanzig Hektar großen Buffalo Ranch in Neukieritzsch einziehen.

„Ich hoffe sehr, dass wir Ende des kommenden Jahres dann eine kleine Herde hier haben“, schaut Daniel Wedel voraus. Kurzfristig wünscht er sich gemeinsam mit seiner Frau und vielen anderen Gastronomen aber vor allem, dass Gaststätten möglichst bald wieder öffnen dürfen.

Dem Lockdown zum Trotz denken Daniel Wedel und Mariann Kulcsar schon über eine Erweiterung der Gaststätte nach. Die soll einen Freisitz bekommen und später vielleicht sogar einen Anbau.

Von André Neumann