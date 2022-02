Elstertrebnitz

Mit vier großen Impfaktionen hat die Gemeinde Elstertrebnitz im vergangenen Jahr von sich reden gemacht. Fast 1500 Menschen aus dem Landkreis und darüber hinaus ließen sich in der Turnhalle ihre Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfung geben. Für den reibungslosen Ablauf und die kurzen Wartezeiten bekamen die Organisatoren große Anerkennung. Mittlerweile ist wieder Alltag in die 1300 Einwohner zählende Gemeinde eingekehrt. Bürgermeister David Zühlke (CDU) konzentriert sich auf die Vorhaben der Kommune.

Kommunale To-do-Liste mit elf Punkten

Seine kommunale To-do-Liste (Aufgabenliste) umfasst im Wesentlichen elf Punkte:

Glasfaserausbau für schnelles Internet

Sanierung des Vereinsgebäudes in der Gartenanlage „Glück auf“

Errichtung des Themenparkes

Modernisierung der Lesestube im Gemeindeamt

Wiedereröffnung eines Konsums in Trautzschen

Beteiligung am Strukturwandel

Erschließung des neuen Wohngebietes „Am Marktsteg“

Baumpflanzaktion am Wirtschaftsweg

Planung des grundhaften Straßenausbaus in Costewitz und Oderwitz

Sanierung des Volleyballplatzes an der Schule

Neustrukturierung der Gemeindearbeit und Einführung eines hauptamtlichen Bürgermeisters ab August

Archäologische Untersuchungen am Marktsteg

„Wir haben wieder viel vor“, freut sich Zühlke auf die Herausforderungen. Dabei kann er auf eine stabile finanzielle Rücklage blicken. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Erschließung des neuen Wohngebietes für annähernd 1,2 Millionen Euro. „Wir bekommen so viele Anfragen von Bauwilligen, wir könnten die Grundstücke zweimal verkaufen.“

Eine Familie habe sich sogar mit einer Power-Point-Präsentation für eine der 20 Parzellen im Wohngebiet „Zum Marktsteg“ vorgestellt, berichtet der Bürgermeister. Um eine Ungleichbehandlung oder Vorteilsnahme auszuschließen, beschloss der Gemeinderat im Dezember eine Punktetabelle für die Vergabe der Baugrundstücke. „Wir fahren einen offenen und ehrlichen Weg“, so Zühlke.

Doch bevor die Erschließungsarbeiten in Trautzschen beginnen, wird das Gelände zunächst archäologisch untersucht. Ein Team des Landesamtes für Archäologie hat Anfang Februar Probegrabungen durchgeführt. Die Ergebnisse liegen in wenigen Tagen vor, heißt es aus Dresden.

Anfang Februar haben Experten vom Landesamt für Archäologie Dresden Probegrabungen auf dem Gelände des neuen Wohngebietes „Am Marktsteg“ im Ortsteil Trautzschen durchgeführt. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Quelle: Gemeindeverwaltung

Vereinsgebäude in der Gartenanlage soll saniert werden

Ebenso langfristig angelegt ist die Sanierung des Vereinsgebäudes in der Gartenanlage „Glück auf“. Es stammt aus den 1960er-Jahren und ist aufgrund der sporadischen Nutzung sehr verschlissen. Eigentümer der Immobilie als auch des Grund und Bodens ist eine Erbengemeinschaft aus den alten Bundesländern. Die Gemeinde will ihr 800 Quadratmeter Land abkaufen und im zweiten Schritt das Vereinsgebäude sanieren lassen. 300 000 Euro sind dafür veranschlagt, Fördermittel werden beantragt. Die Umsetzung ist für 2023 und 2024 vorgesehen.

„Wir sehen hier eine gute Verbindung zu unserem künftigen Themenpark“, erklärt der Bürgermeister. In der Novembersitzung der Gartensparte hatte er das Vorhaben allen Mitgliedern vorgestellt. Ihre Unterstützung haben sie bereits zugesichert, so Zühlke. An den Wochenenden wollen sie Eis, Getränke und kleine Speisen an die Besucher des Themenparks und an andere Gäste verkaufen.

Das Vereinsheim in der Gartenanlage „Glück auf“ in Elstertrebnitz soll in den nächsten Jahren saniert werden. Quelle: Kathrin Haase

Wertgutachten für den Konsum Trautzschen in Arbeit

Ein weiteres Herzensprojekt der Elstertrebnitzer benötigt viel Vorbereitung und einen langen Atem: die Aktivierung des einstigen Konsums am Dorfplatz Trautzschen. „Hier sind wir definitiv von Fördermitteln abhängig“, gibt er zu bedenken. Allein könne die Gemeinde eine solche Investition in Höhe von 400 000 Euro nicht stemmen.

„Wir brauchen wieder Einkaufsmöglichkeiten im Ort, zumal unsere Einwohnerzahl immer weiter steigt“, freut sich Zühlke insbesondere über die zehn Geburten vom vergangenen Jahr. Gespräche mit einem möglichen Pächter des Konsums habe es bereits gegeben. Derzeit ist ein Wertgutachten in Arbeit.

Alte Obstsorten am Zollhaus pflanzen

Als einer der ersten Punkte auf der Aufgabenliste soll im März und April eine Pflanzaktion umgesetzt werden. Auf rund 150 Meter kommen rechts und links des Wirtschaftsweges am Zollhaus alte Obstbaumsorten in die Erde. Vorgesehen sind Wildapfel und Wildbirne, Vogelkirsche, Elsbeere, Heckenkirsche, Hundsrose und Schlehe. Eine weitere Streuobstwiese ist neben dem Themenpark geplant.

Von Kathrin Haase