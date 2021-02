Inzidenz weiter über 100 – Was auf den Landkreis Leipzig zukommt

Landkreis Leipzig

Was kommt auf den Landkreis Leipzig zu? Wie geht es weiter? Die Inzidenz lag in den vergangenen Tagen weiter über 100, senkte sich einfach nicht unter diesen Grenzwert. Muss das Landratsamt deswegen bald reagieren?

Inzidenz fällt derzeit nicht unter 100

Die aktuelle Rechtslage ermöglicht es, auch bei Inzidenzen über 100 die Schulen und Kitas geöffnet zu halten. Diese endet zum 8. März, teilte auf LVZ-Nachfrage die Sprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux, mit. „Wie die dann folgende Regelung konkret aussehen wird, müssen wir aktuell abwarten“, gab sie bekannt. Derzeit liege der Landkreis Leipzig noch mit 111,6 (Stand 23. Februar) etwas über der 100er-Marke. Auch hier sei eine Vorhersage schwierig, aber eine Absenkung unter 100 sei wünschenswert und natürlich möglich, so Laux.

Kitas und Schulen vor der Schließung?

Am Dienstagnachmittag war aus der Landespressekonferenz zu erfahren, dass in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig am 8. März die Schließungen von Schulen und Kitas drohen, wenn der Inzidenzwert vom 1. bis zum 5. März über 100 bleibt. Denn die Corona-Schutzverordnung des Freistaates sieht aktuell auch vor, dass die Kitas und Schulen wieder in die Notbetreuung übergehen müssen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eben diesen Wert überschreitet.

Aber...

Allerdings ist es auch möglich, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten etwas anderes entscheiden. Diese tagen am 3. März. Danach verabschieden die Bundesländer ihre Coronaschutzverordnungen, die am 8. März in Kraft treten müssen. Denn die aktuelle Verordnung gilt nur bis zum 7. März. Erst dann ist wirklich klar, wie es weitergeht, auch im Landkreis Leipzig.

Von Frank Pfütze und Heiko Stets