Ja oder Nein zum Volkshaus Groitzsch: Wie hat der Stadtrat entschieden?

Groitzsch

Die Zeit brennt der Stadt Groitzsch sprichwörtlich unter den Nägeln. Fördermittel müssen noch in diesem Jahr abgerufen werden, und einige Rückschläge in Sachen Sanierung Volkshaus gab es bereits. Als nun der Stadtrat sein endgültiges Ja zu dem Vorhaben geben sollte, war die Diskussion darüber recht rege. Viele Abgeordnete äußerten Bauchschmerzen. Was in Anbetracht der angepeilten Kosten von rund neun Millionen Euro nicht verwundert.

Letztlich konnte der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) nicht alle Bedenken aus dem Weg räumen, die in der Sitzung angesprochen wurden. Weshalb das eine und andere Ratsmitglied seine Zustimmung zum Baubeschluss verweigerte. Zu groß erschienen denjenigen die Risiken. Auf der anderen Seite gab so mancher grünes Licht, obwohl die Zustimmung mit Bedenken verbunden war.

Kultur als Kostenfaktor, der sich nicht rechnet

So Dieter Hager. „Es tut in der Seele weh, wie man hier Geld versenkt. Ein Neubau wäre wesentlich günstiger geworden“, betonte der FDP-Stadtrat, der vom Baufach ist. Er erhielt Rückendeckung vom Banknachbar Steffen Sokolowski (ebenfalls FDP). „Ich bin, was das Thema betrifft, sehr zerrissen“, sagte der. Einerseits sei das Projekt wichtig für die Stadt, andererseits werde es ein Zuschussgeschäft, das eine große Lücke in den künftigen Haushalt reißt.

Von Kunze kam in Anbetracht dieser Wortmeldung kein Veto. Vielmehr zeigte er Verständnis für das ungute Gefühl. „Kultur ist und bleibt ein Zuschussgeschäft. Sie ist ein Kostenfaktor, der sich nicht rechnen kann“, sprach er offen in der Sitzung.

Weshalb Andreas Zielke, Christdemokrat wie der Bürgermeister und dessen erster ehrenamtlicher Stellvertreter, ein Ja zur Sanierung von vornherein verweigerte. „Die Risiken sind zu groß. Die Kosten werden noch ganz andere Dimensionen erreichen als die, von denen wir bisher reden“, machte er deutlich. Damit sprach er die derzeit überall steigenden Material- und Baukosten an.

Bedenken äußerte er auch hinsichtlich des künftigen Betriebes der geplanten Kulturstätte. „Das alles muss vermarktet werden, wir brauchen ein Konzept und Ansprechpartner. Wir binden uns aber finanziell so fest, dass wir andere Projekte möglicherweise auf Eis legen müssen.“

Wesentlich höhere Kosten wären nicht mehr zu stemmen

Auch Rico Fiedler (CDU) sorgte sich um die Kostenspirale. „Könnte Groitzsch das Vorhaben auch dann noch stemmen, wenn sich die Sanierung um zum Beispiel fünf Millionen Euro verteuern würde?“, fragte er. Dazu kam ein klares Nein von Kunze. Zwar sei die Frage sehr hypothetisch, aber solch horrende Ausgaben könnte die Stadt nicht mehr tragen.

Derzeit ist ein Teil des Volkshauses verhüllt. Der „Kulturtempel“ soll nun umfangreich saniert werden. Trotz einiger Einwände hat der Stadtrat für das Vorhaben gestimmt. Quelle: Julia Tonne

Jens Hausner (Bündnis 90/Die Grünen) ließ sich während der Debatte nicht endgültig überzeugen. So wollte er wissen, ob denn die Stadt künftig und trotz eines sanierten Volkshauses in der Lage sei, unter anderem weitere Betreuungsplätze in Kindereinrichtungen zu schaffen. Das sieht Kunze nach derzeitigem Stand der Dinge nicht kritisch: „Momentan steht das Problem nicht. Wenn es soweit ist, müssen wir schauen, wir wir das hinkriegen.“

Stadtrat stimmt mehrheitlich für Sanierung

Allen Bauchschmerzen zum Trotz gab der Stadtrat mehrheitlich grünes Licht für die Sanierung. „Wir haben den Weg eingeschlagen, jetzt bringen wir es auch zu Ende“, betonte abschließend Kai Ludwig (FDP).

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne