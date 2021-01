Jäger erschießt Waschbär auf Regiser Teich

Regis-Breitingen

Die Regis-Breitinger Feuerwehr wurde am Nachmittag des 16. Januar zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein hilfloses Tier sollte sich auf dem zugefrorenen Pfaffenteich an der Karl-Liebknecht-Straße befinden. Der Besitzer eines angrenzenden Gartens hatte es beobachtet.

Jäger erkennt die Situation und erschießt krankes Tier

Vor Ort bestätigte sich für die mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ausgerückten elf Kameraden die gemeldete Situation. „Ein Waschbär irrte auf dem Eis umher“, so Pressesprecher Marvin Timmler . Der zuständige Jäger wurde angefordert. Dieser sei anhand der Orientierungslosigkeit des Tieres mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass das Tier an Staupe erkrankt war, so Timmler. Der Jäger habe in letzter Zeit in seinem Revier bereits öfter mit Staupe infizierte Tiere schießen müssen. Staupe ist eine Virusinfektion, die das Nervensystem befällt und bei diesen Tieren meist tödlich endet. Der Jäger erlegte den Waschbären daraufhin.

Kameraden wagen sich über Leitern aufs Eis

Anschließend führte der Angriffstrupp der Feuerwehr, ausgerüstet mit Überlebensanzügen, die Bergung des Waschbären durch. Dafür wurden zur Druckverteilung zwei Leitern auf das relativ dünne Eis des Teiches gelegt. „Deshalb ist glücklicherweise auch kein Kamerad eingebrochen“, so Timmler. Nachdem alle Gerätschaften gereinigt und desinfiziert wurden, war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Von LVZ