Borna

Die Städtischen Werke Borna suchen derzeit einen neuen Geschäftsführer. Was im Umkehrschluss heißt, dass Jan Hoppenstedt, der seit dreieinhalb Jahren die Geschicke der SWB leitet, das kommunale Unternehmen verlässt. Und das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Lachend, weil er nach dieser langen Zeit nun wieder täglich bei seiner Familie sein kann, weinend, weil ihm Borna ans Herz gewachsen ist. „Ich habe mich über all die Jahre hier wohlgefühlt“, sagt er. In Borna könne man nicht nur gut leben, sondern auch sehr gut arbeiten.

Jan Hoppenstedt verlässt zum Ende des Jahres die Städtischen Werke Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Hoppenstedt wechselt ins bayerische Fürstenfeldbruck

Zum Anfang kommenden Jahres wechselt Hoppenstedt zu den Stadtwerken ins bayerische Fürstenfeldbruck. Für ihn bedeutet der Wechsel auch eine berufliche Weiterentwicklung. „Das Unternehmen ist etwa doppelt so groß, hat aber ähnliche Sparten“, begründet er. Zudem könne er seine Frau und die beiden acht- und zehnjährigen Kinder wieder häufiger sehen als in den vergangenen Monaten.

Hoppenstedt hatte Betriebswirtschaftslehre in Regensburg studiert und war vor seiner Zeit in Borna Geschäftsführer bei Badenova Wärmeplus in Freiburg und in verschiedenen Positionen beim E.ON Konzern in München beschäftigt. In Borna wird man den Namen Hoppenstedt mit mehreren Entwicklungen in Verbindung bringen. Er trieb nicht nur den Ausbau von Elektro-Ladesäulen voran, sondern zeichnete auch für den Bau des Parkhauses an der Sana-Klinik verantwortlich.

Am Freitag kämpfte Jan Hoppenstedt als Volleyballer noch einmal für die Städtischen Werke Borna. Quelle: Julia Tonne

Borna City Beach ist eng mit Jan Hoppenstedt verknüpft

Auch der Borna City Beachist eng mit Jan Hoppenstedt verknüpft. Gemeinsam mit Jan Czinkewitz von der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) hat er das mehrtägige Ereignis am Breiten Teich initiiert. Und seit eben mehreren Jahren ist der Sport- und Party-Höhepunkt des Jahres nicht mehr aus Borna wegzudenken.

Erst am Freitag stand Hoppenstedt das letzte Mal selbst als Spieler des Volleyballteams der SWB beim Firmencup am Netz. Nicht auszuschließen also, dass Borna zum Vorbild wird und künftig Konkurrenz vom „ Fürstenfeldbruck City Beach“ bekommt. Aber dann wäre ja auch ein enger Austausch denkbar.

Mögliche Nachfolger von Hoppenstedt haben noch bis Freitag Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Die Entscheidung dürfte dann bis Ende des Jahres fallen.

Von Julia Tonne