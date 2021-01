Jetzt auch Hainichen: Fasching fällt aus

Kitzscher/Hainichen

Eine klassische Eröffnung der Faschingssaison im November gibt es beim Hainicher Carneval Verein (HCV) in dem Kitzscheraner Ortsteil nicht. Deswegen konnten sich die Karnevalisten mit ihrer Entscheidung über die Saison etwas Zeit lassen. Jetzt aber war die fällig, weil die eigentliche närrische Zeit im Februar bevorsteht.

Wie nicht anders zu erwarten: Auch in Hainichen gibt es in diesem Jahr keinen Fasching. „Nach vielen Gesprächen und einer abschließenden telefonischen Abstimmung des Elferrates“ sei so entschieden worden, auch wegen der „weiterhin zu erwartenden Einschränkungen“, wie es der Elferrat des HCV mitteilt. „Mehr denn je“, heißt es in einer Erklärung, „stehen die Gesundheit der Menschen und auch der Närrinnen und Narren im Vordergrund“, daher seien die Faschingsveranstaltungen nicht möglich. „Bleiben Sie gesund, auch in den schweren Zeiten humorvoll und unserem Hainicher Carneval Verein gewogen“, bittet der Elferrat.

Anzeige

Der Karnevalsverein Kitzscher (KVK) hatte seine Absage für die aktuelle Session schon im Oktober vorigen Jahres bekannt gegeben. Die Schlüsselübergabe vor dem Rathaus sollte ursprünglich wenigstens im ganz kleinen Kreis stattfinden, doch selbst darauf war letztendlich aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet worden.

Von André Neumann