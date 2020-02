Jetzt geht’s los: Spatenstich für Kita-Neubau in Rötha

Rötha

Die neue Kindertagesstätte in Rötha wird den Namen Kindergarten „ Apfelbäumchen“ tragen. Am 7. Februar 11 Uhr findet für den Neubau in der Straße der Jugend 5A neben dem Mehrgenerationenhaus der erste Spatenstich statt.

Den Termin am letzten Freitag vor den Winterferien hat die Diakonie Leipziger Land, die den neuen Kindergarten für die Stadt baut, kurzfristig festgelegt. Richtig losgehen soll es am 17. Februar, das teilt auch die Stadtverwaltung auf ihrer Website mit.

Laut Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter für Kinder und Jugend bei der Diakonie, wolle man aber keine Zeit verstreichen lassen und schon mit den notwendigen Bodenuntersuchungen beginnen. „Ich freue mich außerordentlich, dass es jetzt losgeht“, sagt Winkelmann, der für die Diakonie den Bau betreut.

Zeitplan bis zur geplanten Fertigstellung der Kita bis Ende des Jahres

Immerhin hatten der evangelische Wohlfahrtsverband und die Stadt seit dem vergangenen Sommer auf die Baugenehmigung gewartet. Und außerdem sei der Zeitplan bis zur geplanten Fertigstellung Ende dieses Jahres „sportlich“, wie Winkelmann betont.

Der zugleich die Namenswahl „ Apfelbäumchen“ erklärt. Unter anderem mit dem Satz „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, der Martin Luther zugeschrieben wird. Außerdem werde mit dem Namen auch an die Obstbaumtradition der Stadt Rötha erinnert. Als äußerliches Zeichen dafür sollen später an die Giebel des Gebäudes Spalier-Apfelbäume gepflanzt werden.

Von André Neumann