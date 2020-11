Jetzt länderübergreifend: Neuer Vorstoß für Windpark bei Pegau

Pegau

Was der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen als Einzelkämpfer nicht gelang, soll nun in einem Verbund auf den Weg gebracht werden. Der Landwirtschaftsbetrieb war mit seinem Vorhaben, drei Windkraftanlagen auf seinem Gebiet nahe des Monarchenhügels zu errichten, auf der Strecke geblieben. Mit Partnern soll jetzt neuer Schwung in die inzwischen wesentlich größer geplante Angelegenheit gebracht werden. Vorgesehen ist dafür die sogenannte Windpotenzialfläche Werben südlich vom Sohestener Weg in Richtung Tagebau Profen.

Interessengemeinschaft mit fünf Partnern

Dazu hat die Agrarfirma mit der Stadt Pegau, den Unternehmen Agricola Landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft und Elsteraue Betriebs GmbH, beide aus der anhaltinischen Gemeinde Elsteraue, sowie dem Experten Getec Green Energy aus Magdeburg eine Interessengemeinschaft gegründet. Diese soll die Entwicklung eines länderübergreifenden Energieparks voranbringen.

Anzeige

Bis zu zwölf Windräder vorgesehen

Aktuell ist der Bau von zehn bis zwölf Windkraftanlagen angedacht, sagt Agrarprodukte-Vorstand Thomas Rößner. Davon sollen etwa die eine Hälfte auf den Flächen seines Betriebes (im Pegauer Bereich), die andere auf Agricola-Flächen (teils Bereich Hohenmölsen, Sachsen-Anhalt) liegen. Wie groß die „ Windräder“ sein und welche Leistung sie erzeugen werden, stehe noch nicht fest. „Weil bisher nicht klar ist, wann wir denn zum Zuge kommen können.“

Fläche bisher kein Vorranggebiet

Zwar hatte der Agrarbetrieb, der sich schon seit 2011 um sein Projekt bemüht, bereits 2017 einen Zuschlag der Bundesnetzagentur für die Einspeisung des Stroms eines Bürgerwindparks Monarchenhügel erhalten. Dass es trotzdem noch eine große Ungewissheit gibt, liegt daran, dass das geplante Areal bisher nicht als Vorranggebiet Windenergie in den Regionalplänen Westsachen und Halle enthalten ist. „Es ist von den Verbänden mal so groß angelegt und untersucht worden, dass es mit anderen Bereichen und Kriterien kollidierte. Dann ist es verschwunden“, meint Rößner. Dafür seien andernorts mögliche Standorte aufgetaucht, die dort gar nicht gewollt seien.

Interessengemeinschaft wird aktiv

„Wir haben zu Wochenbeginn eine E-Mail über die Gründung der Interessengemeinschaft und die Bedeutung des Projekts für den Strukturwandel in der Region und die Einbindung erneuerbarer Energien an alle wesentlichen Stellen geschickt“, sagt der Landwirt. Unter anderem sind die Staatskanzlei in Dresden, zwei sächsischen Minister sowie einer in Sachsen-Anhalt, die zwei Regionalen Planungsverbände und die Landräte Henry Graichen (Kreis Leipzig) und Götz Ulrich ( Burgenlandkreis, beide CDU) informiert worden.

Gewinnanteil für Kommunen geplant

„Von unserem gemeinsamen Unternehmen, das wir gründen wollen, sollen die Kommunen mit profitieren“, kündigt Rößner an. „Das passiert entweder über eine dann gesetzliche Abgabe oder, falls es die nicht gibt, über einen privatrechtlichen Vertrag.“ Zudem soll die Firma ihren Sitz in der Region haben. Und es sei eine Beteiligung von Bürgern an ihr vorgesehen.

Stadt Pegau unterstützt das Vorhaben

Das stieß schon in Pegaus Stadtratssitzung auf Wohlwollen, sodass der Eintritt der Kommune in die Interessengemeinschaft einstimmig beschlossen wurde. Mit dem Projekt könne die Windkraft über Akteure vor Ort gestärkt werden, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Wenn dann mal Gewerbesteuer gezahlt wird, bleibt die hier.“ Eine Beteiligung der Stadt am künftigen Unternehmen stehe noch nicht fest, beantwortete er eine Frage von AfD-Stadtrat Norbert Trappe.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz