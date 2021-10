Jetzt per Klick in Borna: Online-Vergabe von Terminen für Meldestelle

Borna

Für alle Dienstleistungen der Pass- und Meldestelle der Großen Kreisstadt Borna können jetzt Termine direkt online auf der Homepage der Kommune vereinbart werden. „An dieser Stelle können Sie die gewünschte Dienstleistung auswählen: egal ob amtliche Beglaubigungen, An-, Um- oder Abmeldungen, die Beantragung eines Führungszeugnisses, eines Reispasses oder Personalausweises“, erläutert Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke).

Keine Wartezeiten für Terminvereinbarung

„Für all diese und noch mehr Leistungen können Sie nun Ihren Wunschtermin ohne lange Wartzeiten ganz bequem online vereinbaren“, so die Stadtchefin weiter. „Außerdem besteht die Möglichkeit, die gewünschte Personenzahl anzugeben, damit wir für Ihren Termin auch die notwendige Zeit einplanen können.“

Bestätigung per E-Mail

Als Bestätigung erhalten die Bornaer eine E-Mail, in der noch einmal alle notwendigen Unterlagen aufgelistet sind, die zum Termin mitzubringen sind. Außerdem findet sich darin ein Link, über den der jeweilige Termin bei Bedarf auch wieder abgesagt werden kann.

Aktuell mehr als drei Wochen bis Termin

Die Termine können bis zu acht Wochen im Voraus – auch für die Sonnabendsprechzeiten – vereinbart werden. Allerdings seien laut Stadtverwaltung aufgrund der großen Nachfrage und eines gewissen Vorlaufes in der bisherigen Terminvergabe in den nächsten Tagen noch keine Buchungen möglich. Ein Test am 8. Oktober ließ erst Eingaben für November zu.

Der Link zur Online-Terminvergabe: www.borna.de/Terminvereinbarung-online

Von nn