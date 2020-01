Jockisch will Bürgermeister in Regis-Breitingen werden

Regis-Breitingen

Zwei Ziele verbindet Karsten Jockisch mit der Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen. Der Bewerber strebt natürlich den Einzug ins Rathaus an. Und er wünscht sich eine richtig hohe Wahlbeteiligung: „Das wäre ein Zeichen, dass die Leute Interesse für ihre Stadt und die Ortsteile haben.“ Am 19. Januar stellt sich das CDU-Mitglied mit zwei Konkurrenten – Jörg Zetzsche (54, Freie Wähler) und Wolfram Lenk (56, Die Linke) – dem Votum der Wähler.

Öffentlicher Dienst und harte Reparaturarbeit

Der 51-jährige Jockisch hat Berufserfahrung im öffentlichen Dienst. Seit zwei Jahren ist er in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch für Brandschutz, Gewerbe und allgemeine Ordnungsangelegenheiten zuständig. Zuvor war er zwölf Jahre im Landratsamt Mitarbeiter und dann Leiter des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Kreises, wozu er eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvierte. Er wirkte auch im Personalrat mit.

Das Meiste fürs Leben gelernt, sagt Jockisch, hat er aber in seinen frühen Berufsjahren. Nach der 10. Klasse an der Polytechnischen Oberschule „ Hermann Matern“ (heute Oberschule Regis-Breitingen) wurde er Instandhaltungsmechaniker in der hiesigen Zentralwerkstatt (Teil des Kombinats Anlagenbau Braunkohle). „Bei den Reparaturen an den Tagebau-Großgeräten, im Winter schon mal bei minus 30 Grad, wurde hart gearbeitet und ehrlich miteinander umgegangen, wobei es durchaus deftig zuging.“ Nach dem wende-bedingten Aus dort war er 14 Jahre bei einer Spedition in den Bereichen Fernverkehr und Akquise tätig.

Eigenständigkeit der Stadt erhalten

Klar entgegentreten will Jockisch dem Gerücht, für die Eingemeindung nach Neukieritzsch zu stehen. „Mit mir soll es das gerade nicht geben. Es wäre doch Wählerverarsche, wenn ich meinen Job dort kündige, um dann als Bürgermeister dafür zu sorgen, dort wieder einen Job zu bekommen.“ Die Eigenständigkeit der Stadt zu erhalten, steht nicht nur auf seinem Werbeblatt an erster Stelle. „Ich halte aber eine Zusammenarbeit von Stadt- und Gemeindeverwaltungen für wichtig.“ Das spart Kapazitäten, wie er gerade selbst bei der Bestellung von Löschfahrzeugen für mehrere Kommunen erlebt hat. Zumal es immer schwieriger wird, neues Personal für die Rathäuser zu bekommen.

Jockisch : Regis-Breitingen hat was zu bieten

Karsten Jockisch will Regis-Breitingen mehr Selbstbewusstsein verordnen. „Wir müssen uns nicht unter Wert verkaufen und sagen, dass es uns schlecht geht.“ Die Stadt hat doch eine ordentliche Struktur und weitgehend gute Straßen, es gibt Einkaufsmärkte, neue Grundschule und Kindertagesstätte, eine gute Feuerwehr und sogar einen S-Bahn-Anschluss, „um den uns viele beneiden“. Dass dennoch nicht alles rosig ist, weiß er.

Problem Oberschule ist zu lösen

Aktuell liegt das vor allem am wohl erforderlichen Neubau der Oberschule. „Aber für mich ist das ein lösbares Problem. Wir müssen bloß loslegen.“ Wenn dafür Partner nötig sind, dann bitte. „Doch die Nachbarkommunen müssen ihre Kinder auch beschulen. Da sie das bei uns wollen, können wir ihnen erhobenen Hauptes begegnen.“ Und gegenüber staatlichen Stellen ist besonders wichtig: „Fordern, fordern, fordern.“ Es gehört zu seinen Stärken dranzubleiben, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, meint Jockisch.

LVZ-Wahlforum am 8. Januar Bei der Bürgermeisterwahl am 19. Januar können sich die Bürger der Stadt Regis-Breitingen zwischen drei Kandidaten entscheiden. Die Leipziger Volkszeitung lädt für die Vorstellung der Bewerber mit ihren Plänen und Vorhaben zu einem öffentlichen LVZ-Wahlforum am 8. Januar ein. Dieses beginnt 19 Uhr in der Sportgaststätte Heiche. Beim Podiumsgespräch werden Wolfram Lenk ( Die Linke), Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und Karsten Jockisch ( CDU) von Redakteur Olaf Krenz befragt. Die Besucher können Fragen stellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Gewerbe stärken – Fördertöpfe anzapfen

Nachholbedarf sieht er im Bereich Gewerbe. „Es geht um Unterstützung für Unternehmen und die bessere Nutzung von Gewerbeflächen. Potenzial hat speziell die ehemalige Zentralwerkstatt, der Bereich Werkstraße.“ Da will er seine Akquise-Erfahrung einsetzen. „Auf jeden Fall müssen wir mehr auf Regis aufmerksam machen, Firmen einladen.“

Mit der Ansage einzelner Projekte für die siebenjährige Amtszeit als möglicher nächster Bürgermeister hält sich der 51-Jährige zurück. „Klar habe ich Vorstellungen, Visisonen. Aber es werden viele Wahlversprechen in Deutschland nicht gehalten.“ Zwingend muss die Stadt wesentlich mehr der vielen Fördermitteltöpfe anzapfen als bisher, findet er.

Ex-Feuerwehrchef setzt auf engagierte Kräfte

Wenn er denn der „neue Kapitän der MS Regis-Breitingen wird, müssen vor dem Auslaufen aus dem Hafen zu den Philippinen erst mal Motorraum und Decks wieder flottgemacht werden“, meint Jockisch. „Die Mannschaft muss stehen und mitziehen, nicht nur im Rathaus.“ Er will ebenso auf ehrenamtliches Engagement setzen. „Wie das klappt, haben wir bei der Sandkasten-Aktion in der Kita gesehen.“ Da hatten Väter und Freunde den Sand ohne Verwaltungshilfe ausgetauscht. Besser als das maritime Sprachbild hätte zu ihm sicherlich eins mit Feuerwehr-Jargon gepasst: Seit 1978, als er Junger Brandschutzhelfer wurde, ist er bei den Floriansjüngern. Nach fünf Jahren Vize war er von 2005 bis 2019 Stadtwehrleiter und damit „großer“ Chef beider Einheiten in Regis und Ramsdorf.

Ortsteile und Kommunikation im Blick

Unbedingt einbezogen werden müssen die Ortsteile Ramsdorf, Hagenest und Wildenhain, sagt der im Mai gewählte Stadtrat Karsten Jockisch. Diese sollen ihm auch nach Wahlkampf und Urnengang wichtig sein. „Ich lerne viele Leute neu kennen und die mich.“ Um die Bürger auch sonst zu informieren, ist viel mehr Kommunikation aus dem Rathaus erforderlich, findet er. Natürlich ebenso im Stadtgebiet, wo er aufgewachsen ist und nun im eigenen Haus wohnt. Mit seiner Partnerin hat er drei kleine Jungen; aus einer früheren Ehe gibt es zwei erwachsene Töchter.

