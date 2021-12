Kostenlos bis 10:03 Uhr Jubel in Neukieritzsch: So erfolgreich ist der Krawallbär in diesem Jahr

Seine Fangemeinde wächst immer weiter. Weil so viele Menschen die T-Shirts mit dem Krawallbär aus Neukieritzsch haben wollen, brach der Online-Shop kurzzeitig zusammen. Die Aktion hat erneut eine enorme Spendensumme fürs Kinderhospiz „Bärenherz“ gesammelt.