Jubiläum: Seniorenheim in Kitzscher wird 20 Jahre alt

In Zeiten der Corona-Ansteckungsgefahr Jubiläen groß zu feiern, damit tun sich Verantwortliche schwer. Besonders, wenn es sich um ein Seniorenheim handelt. Das des Arbeiter Samariter-Bundes (ASB) in Kitzscher ist im Juli zwanzig Jahre alt geworden. Die große Party, teilt der ASB mit, müsse noch warten, vorläufig sei nur mit einem kleinen Grillfest für die Bewohner gefeiert worden.

Das Seniorenheim „Am Schwarzholz“ trägt seinen Namen wegen der Lage auf dem Gelände direkt am Stadtwäldchen in der Lärchenstraße. Dort war 1998 der Grundstein für den Neubau gelegt worden. Zwei Jahre später erfolgte am 7. Juli 2000 die Einweihung. Bis heute, sagt Ergotherapeutin Yvonne Bruns, sei das idyllisch im Grünen gelegene Haus mit seinen 70 Plätzen in einer Landhaus-Atmosphäre sehr beliebt.

Viele Feste und Veranstaltungen für Bewohner

Die aktuelle Corona-Pandemie gehöre zu den anstrengenderen Zeiten, die das Haus, seine Bewohner und Mitarbeiter in den zwei Jahrzehnten neben vielen schönen erlebt habe. Viele Veranstaltungen seien inzwischen zu einer guten Tradition geworden:

Sommerfest, Sportfest, Frauentag, Herrentag zu Christi Himmelfahrt, Bastelnachmittage, Weihnachtsmarkt und Krippenspiel, die rollende Bibliothek, die Besuche von Alpakas und Therapiehunden, und die regelmäßigen Treffen mit den Kindern der städtischen Kita „Wirbelwind“, zählt die Ergotherapeutin auf.

Heimleiter dankt Unterstützern

Vieles davon wäre ohne viele Partner nicht möglich. Einrichtungsleiter Matthias Krämer bedankt sich deswegen anlässlich des Jubiläums bei allen Unterstützern aus Kitzscher und der Umgebung für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Bewohner des Seniorenheimes können seit acht Jahren rückenschonend und vom Rollstuhl aus gärtnern. Damals wurden im Garten Hochbeete angelegt. Auch Tiere gibt es im Seniorenheim „Am Schwarzholz“: Zwergkaninchen in einem Schaugehege im Foyer und einen Kater namens Oskar, der Bewohner und Personal in einem ganzen Wohnbereich auf Trapp hält.

Freude über Ende der Besuchssperre

Etliche Mitarbeiter würden seit vielen Jahren in der Einrichtung arbeiten. Es gebe Pflegefachkräfte, die einst mit einem freiwilligen sozialen Jahr ( FSJ) in Kitzscher begannen. Heute sei der jüngste Mitarbeiter 17, die älteste Bewohnerin derzeit 99.

Die letzten Wochen vor dem Jubiläum seien für Bewohner ohne die gewohnten Besuche ihrer Angehörigen eine sehr schwierige Zeit gewesen. Die Mitarbeiter hätten ihr Möglichstes getan, um das Defizit auszugleichen. jetzt seien Besuche unter Auflagen wieder möglich. „Es war eine große Freude, als die ersten Angehörigen das Haus wieder betraten“, sagt Yvonne Bruns.

Etliche Menschen hätten geholfen, die Corona-Zeit zu erleichtern. „Die Kita-Kinder schickten Bilder und Briefe und einen Maienkranz. Einwohner schickten nette Grüße, die den Senioren Mut machten“, schildert die Ergotherapeutin. Auch Balkonkonzerte, zu denen es Eis gab, und Kuchenspenden für das Personal gehörten zu den Lichtblicken.

