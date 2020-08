Jürgen Frisch: Auch wir haben in die Grundschule Espenhain investiert

Rötha/Espenhain

Nach einem Bericht über aktuelle und künftige Bauarbeiten an der Grundschule Espenhain ist Ex-Bürgermeister Jürgen Frisch Vorwürfen entgegengetreten, die bis 2015 selbstständige Gemeinde hätte die Schule vernachlässigt. Wer die Schule 1990 gesehen habe, sagte Frisch der LVZ, der könne nicht behaupten, dass die Gemeinde nichts gemacht hätte.

„Wenn wir in irgendwas investiert haben, auch wenn wir kein Geld hatten, dann war es die Schule“, so Frisch, der auch seine früheren Gemeinderäte in Schutz nimmt. „Wir waren uns immer einig, dass wir in die Schule investieren.“

Jürgen Frisch war bis zur Eingemeindung 2015 Bürgermeister von Espenhain. Quelle: André Neumann

Begonnen habe das mit dem Umbau der Heizung und der Beschaffung neuer Stühle gleich nach der Wende. Die Sanitäranlagen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss seien erneuert worden, ebenso die Umkleideräume für die Sporthalle, zählt Frisch auf. Auch die Fenster in den unteren Etagen seien zu Espenhainer Zeiten eingebaut worden.

Vieles schon wieder in die Jahre gekommen

Ebenso habe die Gemeinde „in Größenordnungen“ Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Und die komplette Erneuerung der Decke der Turnhalle sei ein erster Schritt für deren spätere Sanierung gewesen.

Frisch räumt ein, dass einiges, was die Gemeinde Espenhain in der Schule erneuert hat, nun auch schon wieder in die Jahre gekommen ist. „Wir haben ja schon 30 Jahre nach der Wende“, sagt der Ex-Bürgermeister. Zudem sei man nur „schleichend“ vorangekommen und habe nicht alles geschafft.

Der Grund: Alles was in der Schule gemacht wurde, musste die meist klamme Gemeinde aus eigener Tasche bezahlen. Weil die Schule auf Grund niedriger Schülerzahlen viele Jahre keinen gesicherten Status im Schulnetzplan hatte, sondern unter Beobachtung stand, hatte Espenhain keinen Anspruch auf Fördermittel.

Von André Neumann