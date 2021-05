Jugend-Domizil „Habitat“ in Borna freut sich über neue Fahrräder

Borna

Die Bewohner des Kinder- und Jugendhauses „Habitat“ in Borna können künftig wieder wesentlich mehr Ausflüge in die Umgebung unternehmen. Grund dafür sind sieben neue Fahrräder, die vor wenigen Tagen in der Einrichtung der Diakonie Leipziger Land angekommen sind. Zu verdanken haben das die Bewohner der Allianz-Generalvertreterin Anja-Eugenie Lolies, die seit mehreren Jahren Patin des „Habitats“ ist.

Geld vom Kinderhilfsfonds des Konzerns

„Wir brauchten dringend neue Räder, unsere bisherigen sind schon einige Jahrzehnte alt“, sagt der Einrichtungsleiter Thomas Heinze. Von daher seien in den vergangenen Monaten auch kaum noch gemeinsame Touren möglich gewesen. Insgesamt hatte Lolies über den Allianz-Kinderhilfsfonds 3000 Euro erhalten, für die nun die sieben Räder beim Großhandel R. A. D. in Zedtlitz gekauft wurden.

Radler müssen sich selbst um Drahtesel kümmern

„Die Kinder und Jugendlichen konnten sich ihre Räder selbst aussuchen, damit auch die Größe passt“, erklärt der stellvertretende Leiter Thomas Engelmann. Dafür müssen sich die Radfahrer aber auch selbst um die Drahtesel kümmern, heißt: putzen und in Schuss halten. Er freue sich vor allem, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nun wieder deutlich aktiver werden können. Gerade jetzt zum Sommer und mit der Hoffnung auf das Ende der Pandemie sei es wichtig, wieder rauszukommen.

Betreuung im „Habitat“ seit 2006

Am 4. Juni feiert die Einrichtung der stationären Jugendhilfe ihr 15-jähriges Bestehen. Derzeit leben im „Habitat“ 15 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahre. Sie bekommen dort alle Hilfen für einen Start ins eigene Leben. Erst kürzlich konnte eine junge Mutter gemeinsam mit ihrem Kind in eine eigene Wohnung entlassen werden. „Das ist natürlich das Schönste für uns, wenn wir miterleben, wie unsere Bewohner dann irgendwann auf eigenen Beinen stehen“, betont Engelmann.

Weitere Hilfen und Spenden erwünscht

Er und Heinze würden sich auch über weitere Spenden freuen. So suchen die beiden unter anderem ortsansässige Firmen, die den Fußballplatz verrücken und vielleicht gar einen Volleyballplatz bauen könnten. Auch die eine oder andere Pflanze für das Außengelände sei gern gesehen.

Von Julia Tonne