Jugend im Corona-Shutdown: Wie Paula, Pauline und Julius damit umgehen

Landkreis Leipzig

Julius verdient sein Geld als Tontechniker, vorrangig bei Veranstaltungen. Eigentlich. Derzeit fällt alles aus. „Ich bin quasi arbeitslos“, sagt der 23-Jährige, der in einem Dorf bei Bad Lausick wohnt. Doch den Shutdown wollten er und seine Freunde, mit denen er zusammen wohnt, nicht klaglos ertragen: „Wir haben alles gegeben, damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt und versucht, das Beste aus der Situation zu machen.“

Der junge Mann fährt leidenschaftlich gern Rad, hatte sich für mehrere Wettkämpfe angemeldet. Dabei geht es nicht so sehr um Geschwindigkeit, vielmehr um lange Distanzen. Nun fällt alles aus, „ich steige aber trotzdem aufs Rad“. Am Mittwoch fuhr er 300 Kilometer – allein.

Graffiti-Projekt „Corona – allein zu Haus“

Er interessiert sich außerdem für Musik und Graffiti-Kunst, eine Mitbewohnerin ist Sängerin, ein anderer aus der WG malt. „Wir haben ganz viel Kunst gemacht“, sagt Julius. Unter anderem beteiligten sich die jungen Leute am Graffiti-Projekt „Corona – allein zu Haus“.

Sie sprühten verschiedene große Bilder zum Thema Corona – angstfrei und auch humorvoll. Eins davon ist dreiteilig gestaltet. Bild 1: Eine Oma mit Rollator. Bild 2: Oma setzt sich die Schutzmaske auf. Bild 3: Oma sprüht ein Graffiti. Auf einem anderen Motiv lümmelt ein junger Mann gemütlich im Sessel und schaut auf sein Handy, vor ihm Fernseher und Grünpflanze.

„Wir haben alles getan, damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt und versucht, das Beste aus der Situation zu machen“, meint Julius aus Bad Lausick. Quelle: privat

Dieses Graffiti-Projekt ist eine Idee des Kinder- und Jugendrings (KJR) in Bad Lausick. Da auf der Alten Rollschuhbahn, Rolle genannt, derzeit nichts stattfinden kann, wird die Aktion verlegt: Jugendliche können zu Hause mobile Holzplatten besprühen. Später soll daraus eine Freiluftgalerie werden, die besten Werke erhalten Preise.

Wer weder Platten noch Farbdosen hat, kann sich das Material beim KJR in der Glastener Straße 10 in Bad Lausick abholen. Kontakt per E-Mail rolle@kjr-ll.de oder Telefon 0163/6878787. Der Verein weist darauf hin, dass dabei die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden sollen.

Ein weiteres Motiv der Graffiti-Aktion „Corona – allein zu Haus“. Quelle: privat

„Jugendliche sind auch Leidtragende der Krise “

Das klappt im Allgemeinen gut, schätzt KJR-Chef Andreas Rauhut ein: „Wir sind sachsen- und bundesweit vernetzt mit vielen Partnern und alle ganz schön baff, wie diszipliniert sich die allermeisten Jugendlichen bislang an die Verordnungen gehalten haben. Respekt! Sie sind nämlich auch wirklich Leidtragende der Krise.“ Keine andere Altersgruppe habe sonst so viele persönliche Kontakte, die jetzt auf nahezu Null gefahren wurden.

Und zwar ganz plötzlich. Das hat auch die 18-jährige Pauline erfahren, die derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Politik beim Kinder- und Jugendring absolviert. „Ich habe Corona lange Zeit nicht als Gefahr eingeschätzt, war noch Anfang März im Urlaub in Österreich“, erzählt sie.

Nach dem Shutdown war es „erstmal irgendwie komisch, weil einfach alles abgesagt war“. Welche Party steht am Wochenende an? Mit wem treffe ich mich morgen Abend? Welches Konzert besuche ich nächste Woche? Kein Thema mehr. „Nichts fand mehr statt, ich hatte nun ganz viel Zeit.“

Pauline Schützenberger (18): „Ich habe Corona lange Zeit nicht als Gefahr eingeschätzt, war noch Anfang März im Urlaub in Österreich.“ Quelle: privat

Pauline wohnt in einem Dorf bei Trebsen. Der ländliche Raum sei in Corona-Zeiten ein Vorteil, findet sie, „ich fahre viel Rad, gehe joggen, bin im Garten“. Außerdem hat sie ihren Job.

Sieben Stunden pro Tag arbeitet sie im Home-Office und organisiert Projekte für Kinder- und Jugendarbeit. Nach ihrem FSJ will sie Soziale Arbeit studieren. Es habe eine Weile gedauert, bis sie sich ans Home-Office gewöhnt hat, „jetzt läuft’s ganz gut“. Ansonsten hat sie all die Wochen viel telefoniert und sich per Video mit Freunden getroffen.

Per Video in den Geburtstag reingefeiert

Das war auch bei Paula aus Böhlen so. Neulich hat sie auf diesem Weg sogar in den Geburtstag einer Freundin reingefeiert. Die 17-Jährige engagiert sich im Jugendforum ihrer Stadt, doch seit Corona liegen viele Projekte leider auf Eis, erzählt sie.

Die erste Zeit des Shutdown sei „ganz komisch“ gewesen: „Auf einmal fiel alles aus und ich konnte niemanden mehr treffen.“ Da wollte sie noch mit ihrer Freundin den neuen Film „Run“ sehen – genau an dem Tag schlossen die Kinos.

Paula Butter (17): „Mit Leuten aus Leipzig habe ich derzeit keinen persönlichen Kontakt, ich versuche die Bahnfahrten noch zu vermeiden.“ Quelle: privat

Inzwischen sei es gelungen, sich mit der Situation so einigermaßen zu arrangieren, die Schule zu Hause auf die Reihe zu bekommen, es gibt nun gewisse Routinen. Sie ist viel in sozialen Netzwerken unterwegs, verabredet sich jeden Abend zum langen Telefonat, „es ist wichtig, jetzt viel miteinander zu reden“.

Seit 13 Jahren tanzt Paula bei der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster – die lange Pause überbrückt ihre Tanzlehrerin, indem sie Videos schickt, zu Krafttraining und Dehnungsübungen einlädt.

Bahnfahren will Paula noch vermeiden

Nach den aktuellen Lockerungen trifft die junge Frau nun auch wieder einzelne Tänzerinnen aus ihrer Gruppe in Böhlen. „Mit Leuten aus Leipzig habe ich derzeit keinen persönlichen Kontakt, ich versuche die Bahnfahrten noch zu vermeiden“, sagt sie. Aber mit einem Freund aus ihrer Heimatstadt geht sie alle zwei Tage joggen oder Radfahren. Und hofft, dass bald wieder Normalität herrscht. Wie so viele andere auch.

Von Claudia Carell