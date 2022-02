Jugend im Landkreis Leipzig will zur Zeit nach der Kohle gehört werden

Bad Lausick

Was kommt nach der Kohle im Südleipziger Kohle-Revier? Während die Politik über Struktur-Anpassung diskutiert und Millionen-Summen bereitgestellt werden, sind Stimmen der Jungen, die das Ganze in zehn, 20, 30 Jahren umsetzen müssen, kaum zu vernehmen. Dass sich das ändert, dafür macht sich der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig (KJR) stark. Doch nicht nur in diesem Punkt setzt der Dachverband für Jugendhäuser, -vereine und -initiative 2022 auf deutlich mehr Beteiligung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einbinden in die Nach-Kohle-Debatte

„Wenn es um den Strukturwandel geht, müssen die Jugendlichen gehört werden, mitreden, denn sie haben das zu bewältigen“, sagt Andreas Rauhut, der das KJR-Büro in Bad Lausick leitet. Dass die junge Generation in dem sogenannten Begleitausschuss, der viele Weichen stelle und über Gelder entscheide, nicht vertreten sei – wie die übrige Bürgerschaft in Persona ebenso wenig –, hält er für fatal und falsch. Um diesen Prozess trotzdem mitgestalten zu können, plane man Zukunftswerkstätten, wolle sich vor allem zum Thema Nachhaltigkeit in der Lebensgestaltung und der Energiepolitik artikulieren.

Jonas Siegert ist der Frontmann des Jugendforums Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Jugendforen sorgen für frischen Wind

Dass Jugendbeteiligung funktioniere, wisse man aus mehrjähriger Erfahrung in verschiedenen Kommunen, so Rauhut. In Naunhof und Rötha etwa würden Heranwachsende in kommunale Entscheidungen einbezogen. In Grimma arbeite seit einem guten halben Jahr erfolgreich ein Jugendforum. In Borsdorf, Großpösna und Markranstädt seien junge Leute dabei, sich für dieses Engagement zu finden. Der Kinder- und Jugendring verstehe sich als Unterstützer solcher Initiativen, die vor Ort entstünden. Auf Kreis-Ebene wolle man in diesem Jahr beginnen, Formen der Jugendbeteiligung zu etablieren: „Das Jugendamt ist beauftragt, ein Konzept zu erstellen.“

Neue Termine für Jugendleiter-Schulungen

Beim fachlichen Austausch blickt der KJR über das Leipziger Land und das Muldental hinaus. Die Kontakte zum Kinder- und Jugendring im Landkreis München sollen fortgesetzt werden. Ende April fährt eine Gruppe Sachsen in die bayrische Landeshauptstadt. Ziele: Erfahrungen austauschen, Inspirationen mitnehmen, Jugendbegegnungen anstoßen. Zum Fachlichen gehören auch Jugendleiter-Schulungen. Die nächsten werden in Bad Lausick vom 8. bis 10. April und am 6./7. Mai angeboten. Einen Auffrischungskurs gibt es am 8./9. Juli. Anmeldung dafür ab sofort per Mail an info@kjh-ll.de oder per Telefon: 034345/559734.

„Rolle“ in Bad Lausick wird weiter ausgebaut

Ausbauen will das Team um Andreas Rauhut auch die Nutzung der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick. Hier gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und eine Selbsthilfe-Radwerkstatt. Das weitläufige Areal soll stärker noch für Camps, Workshops und interkulturelle Begegnungen genutzt werden. Am 18. Juni ist das „Rolle“-Fest geplant, das in den vergangenen zwei Jahren Pandemie-bedingt ausfallen musste.

Die Alte Rollschuhbahn in Bad Lausick wird gern für Veranstaltungen genutzt. Quelle: Julia Tonne

Paula Friebe plant digitale Stadt-Rallye in Geithain

Erfahrungen in der offenen Arbeit mit Heranwachsenden sammelt in Bad Lausick zurzeit Paula Friebe. Die 18-Jährige, die in Döbeln zu Hause ist, hat an ihr Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) angeschlossen. „Ich möchte später mal im sozialen Bereich tätig sein“, sagt sie. Die Monate beim Kinder- und Jugendring seien eine wertvolle Erfahrung. Gemeinsam mit einer Klasse der Geithainer Paul-Guenther-Schule arbeitet sie bis zum Sommer an einem Stolperstein-Projekt. Flankiert wird das durch eine digitale Stadt-Rallye, „damit wir auch außerhalb der Schule viele Menschen erreichen“. Das Vorhaben setzt dabei auf eine Förderung durch die Lokale Partnerschaft für Demokratie. Ehrenamtler wie Paula seien dem Kinder- und Jugendring Jahr für Jahr willkommen, sagt Andreas Rauhut: „Das ist für uns eine Bereicherung und eine Horizont-Erweiterung.“

Für das Jugendforum Böhlen und die offene Jugendarbeit in der Stadt sucht der Kinder- und Jugendring eine Sozialpädagogin respektive einen Sozialpädagogen. Anfragen: 034345/559734.

Von Ekkehard Schulreich