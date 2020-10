Jugendbüro Groitzsch-Pegau: Ferienprogramm und Erntedankgaben

Groitzsch/Pegau

Für die Herbstferien haben drei Anbieter in Groitzsch ein Programm zusammengestellt. Mit gemeinsamen Veranstaltungen wollen das Jugendbüro Groitzsch-Pegau, die Stadtbibliothek und das Naturschutzzentrum beim Nachwuchs an zumindest sieben Tagen keine Langeweile aufkommen lassen. Dabei geht es um Bewegung, Basteln und natürliche Materialien, kündigt das Trio an. Im Angebot sind ein zweitägiger Hip-Hop-Workshop, zwei Kürbis-Tage, ein Spaziergang mit Blättersammeln und zwei Tage, an denen die Akteure ihre Fingerfertigkeiten beweisen können. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Erntedankgaben für die Kochwerkstatt im Jugendbüro

Eine regelmäßige Offerte des von der Diakonie Leipziger Land betriebenen Jugendbüros außerhalb der Ferien gehört. Jüngst stand „ein feines Drei-Gänge-Menü auf der Speisekarte“, teilt Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch mit. Es gab Gurkensalat mit Feta, Kartoffel-Möhren-Stampf mit Würstchen und als Dessert kandierte Birnen mit Vanillepudding. Verarbeitet haben die Jugendlichen dabei zum großen Teil Erntedankgaben der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden Groitzsch und Pegau.

Anzeige

„Wir freuen uns riesig über diese Unterstützung“, sagt Leiter Steffen Meißner. In Groitzsch eingefädelt hatte das Christiane Specht-Rufer, deren Tochter Johanna mit Freundin Lara im Jugendbüro ein- und ausgeht. Gerade die Kochwerkstatt hatte das Mädchen schon mehrfach besucht. Und die Mutter findet die Kreativ- und Ferienprojekte des Jugendbüro sowie die Arbeit von Meißner, der seit April im Amt ist, richtig klasse, meint Killisch.

Kirchgemeinde stellen Obst und Gemüse zur Verfügung

Als die Kirchgemeinde Groitzsch nach einer weiteren Verwendung für die vielen Erntedankgaben suchte, brachte Specht-Rufer das Jugendbüro als Projekt vor Ort ins Spiel. „Damit tun wir etwas Gutes an der Basis, direkt in unserem Umfeld, wo die Hilfe sofort ankommt“, erzählt die engagierte Frau. In der Gemeinde stieß sie auf offene Ohren. Also gingen Teile der Gaben an ein Projekt in Zeitz, nach Rumänien, an ein Pflegeheim und ans Jugendbüro. Specht-Rufer musste zweimal fahren, um all die Kartoffeln, Roten Bete, Möhren, das viele Mehl, den Zucker und anderes in die Bahnhofstraße zu liefern.

In Pegau wurde das Jugendbüro ebenfalls bedacht. Pfarrer Torsten Reiprich brachte mehrere Kisten mit Obst und Gemüse, was bereits verarbeitet wurde. Die Kürbisse sollen demnächst in eine leckere Suppe wandern. „Solche Gesten sind wichtig“, so Reiprich. „Sie zeigen, dass Kirche und Diakonie zusammengehören.“ Steffen Meißner ist jedenfalls überwältigt von so viel Unterstützung, die die Kirchgemeinden kistenweise und ganz praktisch gezeigt haben, hat er Killisch gesagt.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Jugendbüro Groitzsch-Pegau, Standort Groitzsch: Bahnhofstraße 47, geöffnet Montag und Mittwoch, 13 bis 17 Uhr; Standort Pegau: Breitstraße 23, geöffnet Dienstag und Donnerstag, 13 bis 17 Uhr; Telefon 0159/01 96 14 45, E-Mail steffen.meissner@diakonie-leipziger-land.de.

Programm für Herbstferien in Groitzsch Für Groitzsch haben das Diakonie-Jugendbüro Groitzsch-Pegau, die Stadtbibliothek und das Naturschutzzentrum (NSZ) ein Herbstferien-Programm zusammengestellt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind erforderlich: Dienstag/Mittwoch, 20./21. Oktober, Hip-Hop-Workshop – 10 bis 14 Uhr, Jugendbüro; Anmeldung bei Steffen Meißner, Telefon 0159/01 96 14 45. Donnerstag, 22. Oktober, Naturspazierung – 10 bis 16 Uhr, Naturschutzzentrum; Wandern im Pfarrholz bis gegen 13 Uhr, dann Blätterpressen in der Bibliothek; Anmeldung bei Esther Sossai (NSZ), Telefon 0157/82 33 31 43. Montag, 26. Oktober, 1. Kürbis-Tag – 10 bis 16 Uhr, Bibliothek/ Jugendbüro; kleine Kürbisse aus Beton gießen, echte zur gruseligen Deko schnitzen; Anmeldung in der Bibliothek, Telefon 034296/4 25 41. Dienstag, 27. Oktober, Duftkissen & Naturwebrahmen – 10 bis 16 Uhr, Bibliothek/NSZ; Anmeldung in der Bibliothek, Telefon 034296/4 25 41. Mittwoch, 28. Oktober, 2. Kürbis-Tag – 10 bis 16 Uhr, Jugendbüro/NSZ; Beton-Kürbis, Kürbissuppe kochen, entspannter Tag im NSZ; Anmeldung bei Esther Sossai (NSZ), Telefon 0157/82 33 31 43. Donnerstag, 29. Oktober, Naturschmuck & Naturdeko – 10 bis 16 Uhr, Bibliothek/NSZ; Anmeldung in der Bibliothek, Telefon 034296/4 25 41.

Von LVZ/okz