Jugendbüro der Diakonie in Pegau hat Verstärkung bekommen

Pegau/Groitzsch

Das Jugendbüro Groitzsch-Pegau hat Verstärkung bekommen. Nachdem Steffen Meißner etwa ein Jahr lang beide Standorte betreut hat, kann er sich nun ganz auf Groitzsch konzentrieren. Seine neue Kollegin Lisa Geppert hat den Treff in Pegau übernommen.

Geppert ist damit sozusagen taufrisch ins Berufsleben gestartet. Bis vor wenigen Monaten noch hatte sie die Schulbank in Chemnitz gedrückt und dort Pädagogik studiert. Dass sie künftig mit Kindern und Jugendlichen arbeiten will, liegt für sie schon lange auf der Hand. „Junge Leute haben immer viele gute Ideen“, sagt die 24-Jährige. „Wir sind dann dafür da, sie dahingehend zu unterstützen und ihnen die richtigen Werkzeuge und das passende Netzwerk an die Hand zu geben.“

Ausflüge, Workshops und Kochkurse in Pegau geplant

Die Besetzung ist für den Träger der Jugendbüros – die Diakonie Leipziger Land – sprichwörtlich eine Punktlandung. Denn mit Abflauen der Corona-Pandemie sind wieder viel mehr Angebote möglich als noch in den vergangenen Monaten. Der offene Treff in der Pegaus Breitstraße 23 kann fast wieder täglich öffnen und nach Voranmeldung besucht werden.

Derzeit läuft der Betrieb nach der Corona-Zwangspause wieder an. „In den nächsten Wochen möchte ich mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam Ferien- und Freizeitangebote entwickeln“, sagt Geppert. Sie denkt dabei an Ausflüge, Workshops, die beliebte Kochwerkstatt und anderes. „Sie sollen sich hier einbringen können und gleichzeitig Unterstützung für alle Lebenslagen finden. Sei es bei Schulproblemen, Liebeskummer oder anderen Sorgen.“

Nach Sparflamme wieder mehr möglich

Während der Corona-Zwangspause in den vergangenen Monaten lief der Treff lediglich auf Sparflamme. „Wir haben mit Schülern, wenn sie sich vorher angemeldet haben, zum Beispiel Schulaufgaben erledigt und Nachhilfe gegeben“, sagt Steffen Meißner. Als bisher alleiniger Ansprechpartner pendelte er immer zwischen den zwei Jugendbüros. Nun sei zum einen wegen der Verstärkung mit Geppert als auch mit dem Abflauen der Pandemie wieder wesentlich mehr umsetzbar.

Enge Zusammenarbeit beider Jugendbüros unerlässlich

Was beide Sozialpädagogen auf ihrer jeweiligen Agenda haben, ist ein enger Austausch zwischen den Büros, um so auch dem Städte-Verbund mehr Leben einzuhauchen. „Wir können künftig Ressourcen teilen und Angebote parallel sowie gemeinsam durchführen“, macht Geppert deutlich. Eine enge Zusammenarbeit sei schon deshalb wichtig, weil viele Pegauer Kinder bislang nach Groitzsch gefahren seien und viele Groitzscher nach Pegau. Je nachdem eben, wann welches Jugendbüro geöffnet hatte.

Unterstützung von Kommunen

Geppert und Meißner sind vom Engagement der Städte Pegau und Groitzsch für Jugendliche angetan. „Es ist so wichtig, dass junge Menschen Anlaufstellen haben, wo sie ihre Persönlichkeit entdecken können, willkommen sind und ein offenes Ohr finden“, so Geppert. Das Jugendbüro solle für alle zwischen sechs und 27 Jahren „ein Ort der Ermutigung und ein Ausgleich zum manchmal tristen Schulalltag“ sein.

Mit seinem offenen Charakter habe das ehemalige Bäckereigeschäft in Pegau auch viel Potenzial. Hier gibt es schon jetzt Regale voller Spiele, gemütliche Sitzsäcke, eine Küche und einen großen Tisch für das gemeinsame Basteln, Essen, Spielen und Reden.

Kontakt zu den Ansprechpartnern

Lisa Geppert ist künftig per E-Mail an lisa.geppert@diakonie-leipziger-land.de und unter der Telefonnummer 0176/87 91 22 32 zu erreichen. Steffen Meißner kann per E-Mail an steffen.meissner@diakonie-leipziger-land.de sowie unter der Nummer 0159/01 96 14 45 angesprochen werden. Beide Jugendbüros sind montags bis donnerstags, jeweils von 13 bis 17 Uhr, geöffnet.

Von Julia Tonne