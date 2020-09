Jugendforum Böhlen: Ein eigenes Büro in der Jahnbaude

Böhlen

Seit einigen Wochen hat das Jugendforum Böhlen ein eigenes Domizil. Doch nutzbar ist es derzeit kaum. Nicht, weil es an Einrichtung oder Möbeln mangelt, sondern schlicht, weil es wegen der Corona-Pandemie zu eng wäre. Dennoch: Die Jugendlichen, die sich seit geraumer Zeit für Belange Gleichaltriger in der Stadt einsetzen, haben in der Jahnbaude beim SV Chemie Böhlen ein Sitzungszimmer bekommen. Und gleich alles schick gemacht. Vor allem die Fassade lässt erkennen, wo sich die Besucher gerade befinden.

Seit einigen Monaten bereits kooperieren Jugendforum, Fußballverein und die Stadt Böhlen miteinander. Ergebnis der Zusammenarbeit: eine Auszeichnung beim Wettbewerb „Machen!2019“ vom Bundesministerium für Wirtschaft im vergangenen Jahr, die mit einer Summe von 5000 Euro einherging. Und eben das Geld wurde in die Umgestaltung des bisherigen Vereinszimmers gesteckt, um dort das Jugendforum tagen zu lassen.

Anzeige

Obwohl mit der Jahnbaude ein Raum für das Jugendforum da ist, planen die Jugendlichen derzeit alles unter Corona-Bedingungen. Also im Garten. Quelle: privat

Weitere LVZ+ Artikel

Vereinshaus Jahnbaude bekommt übergroßen Graffiti-Fußballer

Eine weitere Finanzspritze in Höhe von 2000 Euro kam vom Sächsischen Mitmachfonds – und wurde in ein Kunstprojekt gesteckt. Gemeinsam mit dem Graffitiverein Leipzig gestalteten die Jugendlichen und Sportler vom SV Chemie Böhlen sowohl eigene Kunstwerke, kamen aber auch beim Fassadengraffiti des Vereinshauses zum Zuge. Ursprünglich sollte bereits im April gesprüht werden, Corona verschob das Vorhaben auf August.

Mittlerweile ist alles fix und fertig. Der riesige Graffiti-Fußballer in Aktion gibt einen Hinweis darauf, welcher Sport in der Jahnbaude ganz groß geschrieben wird. Zudem informiert eine Hinweistafel über das erfolgreiche Dreierbündnis Jugendforum, SV Chemie Böhlen und Stadt.

Jugendforum will im Herbst zur Müllsammlung einladen

Bei den nächsten Vorhaben nun ist das Jugendforum wieder mehr auf sich alleine gestellt. Und es steht noch einiges auf der Agenda: unter anderem eine Müllsammel-Aktion im Oktober, eine Landtagsfahrt nach Dresden und der Besuch beim Böhlener Stadtrat. Geplant ist darüber hinaus ein Workshop, bei dem die Jugendlichen lernen sollen, Filme zu drehen, die anschließend über die social-media-Kanäle laufen können. „Vielleicht schaffen wir es auch, einen Film zu drehen, der all die Aktivitäten des Jugendforums zeigt und den wir dann Ende des Jahres im Stadtrat vorstellen können“, sagt Maria Dießner, die die Jugendlichen des gerade einmal knapp drei Jahre alten Jugendforums unterstützt.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne